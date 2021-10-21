При чем больше подросло в цене жилье на вторичном рынке

За третий квартал этого года цена жилплощади на первичном рынке выросла на 14,3, а квартиры на вторичке подросли в цене на 17%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики .

При этом отмечаться, что больше всего подорожали новые трехкомнатные квартиры. Зафиксирован рост цены на 16,3%. Двухкомнатное жилье повысилось в цене на 13,4%. Практически без изменений осталась стоимость новых однокомнатных квартир.

На вторичке больше всего подорожали двухкомнатные квартиры. Их цена в третьем квартале выросла на 18,4 %. Трехкомнатные квартиры, в свою очередь, увеличились в стоимости на 15,8%.

По данным Госстатистики, индекс цен на жилье по итогам июля-сентября текущего года составил 115,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Традиционно самое дорогое жилье встречается в Киеве и области, Одессе и Харькове. Самое дешевое жилье встречается в Ровенской, Черниговской и Хмельницкой областях.

Кроме того, большинство риелторов отмечают, что в Украине продолжает рост стоимости арендованных квартир. Так, в сентябре стоимость аренды поднялась на 0,5%.

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