Врач иммунолог Борис Донской рассказал, зачем нужна вторая доза вакцины от COVID-19, и подчеркнул, в каких случаях применяется третья доза вакцины.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Общепринятый вариант двух доз с промежутком в 2 недели – это классическая схема стимуляции иммунного ответа, потому что наша иммунная система от вакцины получает информацию. Первый ввод дает совершенно новую информацию и для того, чтобы B-клетки и T-клетки сгенерировали иммунный ответ и память, то им нужно время», - отметил Донской.

По словам эксперта, вторая доза вакцины необходима для того, чтобы мобилизовать уже сложившуюся память, как бороться с вирусом.

«Эффективность второй дозы уже достаточно высока, однако неидеальна, потому что у некоторых людей вирус может прорывать эту иммунность: для этого рассматривается вариант с третьей дозой, которая должна усилить уже существующую иммунность», - подчеркнул Донской.

Как отметил врач, третья доза особенно необходима людям, которые находятся в группах риска и могут получить неблагоприятное течение болезни.

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