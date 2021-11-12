Политический аналитик Михаил Чаплыга рассказал, что весь мир - это война за право быть золотым миллиардом.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк.

«Пропорция Парето заключается в том, что 20% - это успешные люди, а 80% - не успешны. И эти 20% людей успешны не потому, что они гениальны, а потому что не успешны остальные 80%. И если этих 80% людей уничтожить, то, оставшиеся 20%, неизбежно разложатся опять на 20% и 80%. И тогда война начнется внутри элит, и каждый из них в этой войне будет участвовать, и большинство в 80% проиграют», - сообщил он.

Чаплыга сказал, что поэтому правящая элита этих сытых и удачных хочет обеспечить себя от войны внутри. И будет содержать этих 80%, считает он, за счет которых они есть. И это чистый социализм, уверен он, и они могли бы иметь больше, если бы не отдавали этим 80%, но они отдают, чтобы сохранить этот мир и баланс. И теперь, когда мы говорим о вирусах и энергетическом кризисе, сообщил он, мы должны понимать одну вещь, что пока сдували экономику, у людей был отложенный спрос.

«Потому что ничего не работало, но деньги есть потому, что людям их начисляли. И пока тратить их не могли, они шли в банки, а инфляция доллара сейчас 11%, такого никогда не было. И если с начала прикрутили, а потом отпустили, то естественно пойдет подъем. И когда пойдет подъем, нужны будут дополнительные ресурсы угольные, газовые и электрические. И мудр был тот, кто готовился к этому и понимал, что ресурсы, которые используются в период сдувания экономики, они не базовые. И умные страны, которые поняли это, готовили свою промышленность, модернизируя ее», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Чаплыга заявил, что списанные наличные банкноты делают политиков и олигархов еще богаче.

Также Politeka писала о том, что Чаплыга назвал негативные последствия отсутствия учета утилизированных денег в Украине.