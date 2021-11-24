33-летний охранник из Франции за несколько лет превратил себя в рептилоида.
О мужчине-чудаке, который изначально был возвращен на татуаже,
Преобразования начались семь лет назад. Молодой охранник Энтони Лоффредо переехал жить из Франции в Австралию. Именно там он начал осуществлять свою мечту - стать похожим на мутанта-рептилоида.
Сейчас у 33-летнего парня уже действительно устрашающий вид. Все его тело покрыто черным татуажем, удалены уши, отрезаны верхнюю губу и частично нижнюю. А раздвоенный язык "забит" зеленым тату. Кроме того, удален нос и в голову вживлены несколько имплантатов - для того, чтобы изменить форму. Также парень недавно перенес операцию по удалению на руке мизинца и безымянного пальца. Таким образом есть попытка превратить свою конечность в коготь инопланетянина.
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Как указано в публикации Mirror, парень с детства интересовался историями о мутантах. А уж когда повзрослел, решил превратиться в одного из них. Энтони Лоффредо отмечает, что на сегодня он превратился лишь в треть от задуманного. А вообще все трансформации, которые происходят с ним и телом приносят удовольствие и делают его счастливым.
Все изменения молодой человек публикует на своей Instagram-странице. На The Black alien project (Проект "Черный инопланетянин") подписано более 750 тысяч пользователей соцсети.
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