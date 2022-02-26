Как сообщает Politeka.net, линия 103, предназначенная для вызова скорой помощи, временно не работает. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В случае, если необходима помощь, в ведомстве призывают воспользоваться следующими номерами.

  • +380617023777,
  • +380617023778,
  • +380612870164,
  • +380616536417.

Отметим, что после сообщения Минздрава номер 103 восстановил работу. Но эти номера являются резервными.

Напомним, что украинцам рассказали, как приблизить победу, не выходя из дома: "Задания найдутся для всех".

А еще Politeka писала, что Сумы под контролем Украины, Харьков держится, оккупанты массово сдаются в плен: вечерняя оперативная сводка.

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Также Politeka сообщала, что Владимир Зеленский рассказал о победах Украины на дипломатическом фронте.