Как сообщает Politeka.net, линия 103, предназначенная для вызова скорой помощи, временно не работает. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В случае, если необходима помощь, в ведомстве призывают воспользоваться следующими номерами.
- +380617023777,
- +380617023778,
- +380612870164,
- +380616536417.
Отметим, что после сообщения Минздрава номер 103 восстановил работу. Но эти номера являются резервными.
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