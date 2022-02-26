Телефонная линия для вызова скорой помощи временно не работает, в Минздраве предоставили новые номера.

Как сообщает Politeka.net, линия 103, предназначенная для вызова скорой помощи, временно не работает. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

В случае, если необходима помощь, в ведомстве призывают воспользоваться следующими номерами.

+380617023777,

+380617023778,

+380612870164,

+380616536417.

Отметим, что после сообщения Минздрава номер 103 восстановил работу. Но эти номера являются резервными.

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