Спутниковые снимки зафиксировали, что в Харьков шла 12-километровая колонна российских войск. Об этом шла речь в материале CNN.

Так спутник 8 апреля зафиксировал 12-километровую военную колонну оккупантов, что двигалась на юг через село Великий Бурлук Харьковской области.

На изображениях видны бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Отметим, утром 10 апреля председатель Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синєгубов сообщил, что ночью военные ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма.

Также глава Харьковщины сообщил, что в Ольховке Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат.

"Это пример того, как эти нелюди поступают даже со “своими”", - отметил Синегубов.

Кроме того отмечается, что в регионе продолжается эвакуация из Лозовой, уже выехали около 20 тысяч человек.

Напомним, оккупанты пытаются прорвать оборону под Харьковом: данные Генштаба

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