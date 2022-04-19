Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия.

На Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Об этом рассказал боец ТрО Харькова Юрий Корсунов в специальном интервью.

По его словам, информация об этом поступила от бойцов, у которых после обстрела были определенные признаки химического воздействия.

"Прошла информация по определенным источникам, о том, что на Изюмском направлении враг применил снаряды с запрещенным химическим веществом. Но для неприятеля нет никаких ограничений. Такова информация от бойцов, которые после обстрела обладали определенными признаками химического воздействия. Были рвотные рефлексы, даже кровью, кто-то был в головокружении, кто получил ожоги лица", - сообщил Корсунов.

Также известно, украинские воины разгромили большое количество техники российских оккупантов. Уничтожены артилерийские системы, военные грузовики, танки и установка РЭБ.

Удачную охоту ВСУ на оккупантов показали на зрелищном видео, которое было опубликовано в сети.

"Уничтожение российских войск артиллерией ВСУ. Большое количество российской техники: САУ 2С3 "Акация", БМ 21 РСЗО "Град", РЭБ, грузовики Уралы военные и другие уничтожены артиллерией ВСУ с аэроразведкой и корректировкой", - подписали видео.

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