Рашисты намеренно вывозят украинцев в свои регионы, где наблюдается нехватка рабочих рук.

О том, как и для чего происходит массовый вывоз украинцев с оккупированных территорий, в интервью для Obozrevatel рассказал мэр Днепра Борис Филатов.

По его словам, на временно оккупированных территориях Украины россияне намеренно отбирают трудоспособных людей, а затем вывозят их на свою территорию. Филатов рассказал, что подробностями с ним поделился мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Людей посадили в вагоны, они просыпаются через два дня и, оказывается, уже в Астрахани. Человека выводят, а у него нет ни документов, ничего, и говорят: "Вот вам общежитие, вот вам справка, ты идёшь работать на рыбоконсервный завод, а ты – на цементный завод"», - пересказал городской глава Днепра.

Он подчеркнул, что украинцев вывозят конкретно в те регионы рф, в которых наблюдается нехватка рабочей силы, например, на Дальний Восток.

Филатов отметил, что такая тактика «добровольно-принудительного» массового перемещения людей применялась и во Второй мировой войне.

Мэр Днепра добавил, что сейчас россияне намеренно уничтожают украинские города, при этом явно не собираясь восстанавливать ничего даже на захваченных территориях.

Напомним, журналистка рассказала о флаге Украины над Красной площадью.

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