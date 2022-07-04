Уже с 1 октября текущего года в Украине начинается процесс постановки на воинский учет военнообязанных женщин.

В связи с этим у украинцев возникло множество вопросов, отсутствие ответов на которые перерасли в беспокойство и панику, пишет Politeka.net.

Напомним, 1 октября 2022 г. в Украине должна полноценно заработать процедура взятия женщин на военный учет.

Такие изменения регламентирует Указ Министерства обороны Украины от 11 октября 2021 года. На сегодняшний день обновленный перечень содержит 14 специальностей и профессий, среди которых: пищевые технологии, медицина, медсестринство и фармакология, ветмедицина, учет и налогообложение, психология, полиграфия, социальная работа и соцобеспечение и другое.

Однако как именно будут определять, принадлежит ли женщина к этому перечню — по диплому о высшем образовании или по фактической профессии на текущий момент, пока не понятно.

Еще один вопрос возник относительно возможности выезжать из Украины. Так, появились опасения, что женщинам, которые встанут на воинский учет после 1 октября, могут запретитьпокидать страну в период действия военного положения, если его продлят после 23 августа. Однако в МВД заверили, что такого не будет.

«Я думаю, что ограничений для перемещения женщин не будет. Конечно, некоторые женщины и сейчас должны быть на воинском учете, если мы говорим о чрезвычайно редких профессиях — медики и другие», — заявил в комментарии изданию «Страна» советник главы МВД Виктор Андрусив.

Напомним, в СНБО также сделали важное заявление относительно воинского учета для женщин.

Также сообщалось, что украинцев в Крыму готовят к войне.

Кроме того Politeka.net писала, что ВСУ рванули в контрнаступление сразу на трех участках.