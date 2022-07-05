Кадры буйства стихии в городе появились 5 июля в социальных сетях.

Вечером во вторник на Львов обрушился сильный ливень с грозой, грохот которой напугал многих горожан. Из-за обильных осадков часть улиц города затопило водой, из-за чего движение машин по ним было затруднено, а местами – совсем невозможно.

На некоторых участках вода поднялась настолько высоко, что машины практически плавали по улицам. Кроме того, была остановлено движение части электротранспорта, о чем сообщил заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

«В связи с непогодой часть электротранспорта в городе временно не курсирует. Фиксируем подтопление на ул. Стуса, ул. Сахарова, ул. Под дубом и ул. И. Франко. По этой причине возникли перебои в работе общественного транспорта. Коммунальные бригады очищают водоприемники. Как только стечет вода – работа электротранспорта возобновится. Предварительно зафиксировано по состоянию на 19:08 подтопления около 20 крыш», - сообщил он.

Также известно, что на улицах Торфяна – Черновола из-за непогоды произошел прорыв канализационного коллектора.

В окрестностях Львова также прошел град.

Напомним, синоптик назвала дату резкой смены погоды.

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