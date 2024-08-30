Что делать, если соседи регулярно курят в подъезде, а также, как на практике происходит наказание за курение в общественных местах.

В Украине запрещено курение табачных изделий, вейпов и электронных сигарет в общественных местах. Адвокат Анна Даниэль рассказала, что делать, если соседи регулярно курят в подъезде, а также, как на практике происходит наказание за курение в общественных местах.

Эксперт сообщил, что если ваши соседи постоянно курят в подъезде, вы имеете право вызвать полицию, независимо от того, это обычные сигареты, электронные сигареты или вейпы.

Согласно статье 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), курение в запрещенных местах, а также в других зонах, определенных местными советами, наказывается:

предупреждением

штрафом от 51 до 170 гривен (3–10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Повторное нарушение в течение года после административного взыскания влечет штраф от 170 до 340 гривен (10–20 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Анна Даниэль отметила, что в Реестре судебных решений есть немало постановлений по курению в общественных местах.

"Большинство из этих дел завершаются признанием виновности по части 1 статьи 175-1 КУоАП, но часто применяются только меры воздействия в виде предупреждения или выговора. Штрафы налагаются значительно реже", - добавила она.

Источник: РБК-Украина.

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