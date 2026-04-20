Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові продовжують видаватися щопʼятниці для окремих категорій населення.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові щотижня отримують місцеві мешканці, які долучаються до донорства крові, повідомляє Politeka.

Нещодавно набори з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Харкові від благодійного фонду Вікторії Кінзбурської - Кінза Харків отримали 49 осіб.

Організатори наголошують, що це не просто пакети з продовольством, а спосіб подякувати донорам та показати, що місто та благодійники поруч у складні часи.

Кожен, хто хоче отримати допомогу, має зареєструватися заздалегідь через спеціальну форму. Після обробки заявок з донором зв’язуються, щоб домовитися про отримання набору.

Для оформлення необхідно мати оригінал довідки про здачу крові або її засвідчену копію, паспорт та ідентифікаційний код. Видача проводиться лише особисто донору, аби гарантувати точне отримання пакунка.

Організатори відзначають, що безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові допомагають не тільки матеріально, а й емоційно, адже кожен отримувач відчуває підтримку та турботу громади.

Благодійний фонд постійно дякує всім, хто долучається до донорства, підкреслюючи, що кожен пакет - це також подяка за врятоване життя.

Крім того, волонтери зазначають, що черги за продовольством організовуються лише серед тих, хто оформив заявку, щоб уникнути скупчення людей та забезпечити безпеку.

Набори містять необхідну їжу, яка дозволяє підтримати харчування в умовах обмежень та складної ситуації, а отримання допомоги часто стає додатковим стимулом для донорів здавати кров і рятувати життя інших.

