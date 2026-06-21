Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі надає Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата», повідомляє Politeka.

У благодійному фонді розповіли, що організація періодично забезпечує людей безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів в Одесі.

Одна з останніх великих видач відбулася 20.04.2026 о 12:00. Тоді у центрі організували роздачу наггетсів для внутрішньо переміщених осіб.

Отримати цей вид допомоги могли всі переселенці без привʼязки до отримання базових наборів. Кількість наданого продовольства на одну родину залежала безпосередньо від кількості людей у сімʼї.

Окремо волонтери нагадали про чинні правила роботи організації, які діють у центрі з 10.02.2025.

Відповідно до встановлених норм, благодійний осередок спроможний видавати лише 50 наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів в Одесі на день.

Головний пріоритет у черзі на отримання продовольства мають саме новоприбулі громадяни. Цей термін вираховується від дня реєстрації довідки внутрішньо переміщеної особи.

Набори для таких людей видаються раз на місяць протягом перших трьох місяців після переїзду.

Також підтримка доступна й для інших категорій населення, які можуть звертатися за продовольчими наборами один раз на два місяці.

До цього переліку входять багатодітні сім’ї та матері, які самостійно виховують дітей, за умови пред’явлення офіційної довідки.

Також допомогу видають родинам, у яких є вагітна жінка, та самотнім людям з інвалідністю першої чи другої групи.

Що стосується літніх людей, то набори призначаються людям віком від 70 років, які проживають самостійно, або родинам, які складаються з двох пенсіонерів такого ж віку.

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