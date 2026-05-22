Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі видає Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата», повідомляє Politeka.

Організація надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі. Важливою умовою є те, що переселенці проживають у місті та відповідають визначеним критеріям.

Зокрема, одна з останніх видач відбулася 20.04.2026 року о 12:00, коли у центрі організували роздачу наггетсів для всіх внутрішньо переміщених осіб.

Отримати таку допомогу люди могли без привʼязки до видачі основних наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів в Одесі, а їх кількість на родину визначалася залежно від чисельності сімʼї.

Благодійний фонд працює за адресою вулиця Водопровідна, 13, де і відбуваються всі видачі. Водночас, у центрі нагадали про важливе оновлення та діючі правила надання продовольчих наборів.

Порядок видачі допомоги було змінено, тому наразі діють чіткі обмеження для оптимізації роботи організації. Волонтери видають лише 50 наборів на день, а головний пріоритет у черзі надається саме новоприбулим переселенцям.

Відлік цього статусу починається від дня реєстрації довідки, а сама підтримка для новоприбулих видається один раз на місяць протягом перших трьох місяців після переїзду.

Інші категорії громадян також можуть розраховувати на продовольчу підтримку, але вже з періодичністю один раз на два місяці.

До цього переліку відносяться матері, які самостійно виховують дітей, за умови обовʼязкового пред’явлення відповідної довідки. Також отримати пакунки можуть родини, у яких є вагітні жінки, та багатодітні сім’ї.

Джерело: Гуманітарний волонтерський центр «Гостинна хата»

