Экс-игрок "Динамо" Николай Морозюк рассказал, почему общается на русском языке

Об этом Морозюк рассказал в эфире издания "Трибуна".

"Если надел вышиванку - ты патриот. Говоришь на русском - не патриот. У меня много знакомых говорят на русском - они большие патриоты, чем многие из тех, кто ходил в вышиванках.

Украинский - мой родной язык, но сейчас мне проще говорить на русском. На каком языке ко мне обращаются, на таком я отвечаю. Не хочу делить на украиноязычных и русскоязычных, у меня есть свое видение, для меня это не проблема.

На украинском я говорю, но получается, что вспоминаю слова, перевожу с русского. Дело в практике, когда ты общаешься, а 95% людей из твоего окружения говорят на русском. Украинский притупляется.

Я могу спокойно говорить на украинском. Но если у тебя практика и гораздо чаще общения на русском, то тебе со временем на этом языке говорить комфортнее", - рассказал Николай Морозюк.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик рассказал, как относится к декоммунизации в Украине.

Так, спортсмен заявил, что не поддерживает декоммунизацию в Украине, поскольку "Советского Союза у нас в стране нет".

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей: им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был", – сказал Усик.

Он также дал совет сторонникам декоммунизации, предложив им повеситься, так как они родились в СССР.

"Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло и веревку и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя", – добавил боксер.

Напомним, Виктор Павлик усомнился в целесообразности возвращения Крыма

Как сообщала Politeka, Лолита открестилась от слов об украинском Крыме.

Также Politeka писала, что Розенбаум похвалил Путина за "спасение русских" в Украине.