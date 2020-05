Украинская теннисистка Элина Свитолина ппоказал, как проводит время карантина

Новым снимком она поделилась на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз).

На фото запечатлено, как теннисистка сидит на коврике на полу. Она одета в темные короткие спортивные шорты и светлый топ. На ногах спортсменки утяжелители.

Свитолина отметила, что пытается сжечь лишние калории.

«Trying to burn that 🍰🧁🍬🍦🍪🍫🍷. Before this 🍕🍔🍟🥐🧀🍸🍹», - написала теннисистка.

Отметим, похоже Свитолина где-то слукавила, ведь ранее она заявляла, что не употребляет джанк фуд. Да и ее фигура свидетельствует об этом лучше всяких слов.

Свитолина как-то рассказывала, что не сидит на диетах, однако старается питаться сбалансированно. При этом она призналась, что не исключает из своего рациона сладкое.

"Скажу сразу: сладости есть можно, даже нужно. Но! Главное, в меру!", – откровенно заявила спортсменка.

Свитолина добавила, что не любит мясо, а отдает предпочтение рыбе.

«Не ем бургеры, картофель-фри, всякий фаст-фуд, словом. В "Mак" я могу зайти только за мороженым! Для меня это личный выбор. Ну и плюс личные соображения. Это может показаться странным, но я не люблю запах и вид мяса. Могу съесть один раз в год. А в прошлом году так вообще не пробовала ничего мясного", – рассказала теннисистка.

В комментариях к новому фото фолловеры теннисистки восхищаются ее формой и пишут, что не видят ничего лишнего.

Отметим, час фото собрало более семи тысяч лайков.

Напомним, что Свитолина в коротком топе показала горячие развлечения, Никитюк не сдержалась: "Ух, малышка".

Как сообщала Politeka, Свитолина показала, чем занимается во время карантина, видео: "Горячо"

Также Politeka писала, что Свитолина похвасталась безупречной фигурой в коротком топе: "Нереальная".