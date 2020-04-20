Український політик, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що президент України Володимир Зеленський порушив Конституцію України.
Далі наводимо слова автора без коментарів.
Зеленський працює президентом в Офісі Єрмака? або
«Всі відпочивають - він працює»! (Він - це Єрмак).
Сайт Президента України за 19 квітня поінформував про реальний стан справ у нинішній владній ієрархії держави.
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Зеленський вітав народ із Великоднем і відпочивав з родиною, бо він теж людина.
Єрмак, за дорученням Президента, керував країною.
Отож, маємо такі офіційні повідомлення:
«Андрій Єрмак проконтролював перебіг локалізації лісних пожеж на Житомирщині»;
«Керівник Офісу Президента обговорив з головами ОДА дотримання карантину під час святкування Великодня, а також питання закриття ринків»;
«За дорученням Президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо локалізації пожеж і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня».
У текстів всіх трьох повідомлень на офіційній сторінці Президента України йдеться про доручення Президента здійснювати керівництво Міністрами, керівниками ОДА та іншими посадовими особами держави. Цікаво, що у матеріалі про селекторну нараду з Єрмака з головами обласних державних адміністрацій йдеться як про звичайну практику управління, навіть без посилання на доручення Президента!
Нагадаю вимоги і приписи Конституції та законів України.
Стаття 106 Конституції України:
«Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам».
За природою Офіс Президента є звичайним консультативним, дорадчим і допоміжним органом, що випливає із п.28 цієї статті 106 Конституції:
Президент України:…«створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби».
В Україні, щоправда, вже були приклади, коли Президенти частково або певний термін працювали на «посадах президентів в адміністраціях своїх керівників». Йдеться про Кучму в часи головування Адміністрацією Табачником і про Ющенка в часи Балоги.
Але порівняти професійний рівень президентів Кучми і Ющенка із професійним рівнем президента Зеленського - означає образити поняття президент України!
Таким чином, констатуємо неконституційність і незаконність так званих доручень Президента на здійснення повноважень президента іншим посадовим особам, тим більше керівнику Офісу Президента, який є консультативним, дорадчим і допоміжним органом, а не самостійним інститутом влади.
За умов збереження практики, «керівництва країною через доручення офісу президента», може сформуватися усталена думка в країні та закордоном про недієздатність Зеленського як президента України з усіма політичними та правовими наслідками.
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