Український політик, лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що президент України Володимир Зеленський порушив Конституцію України.

Далі наводимо слова автора без коментарів.

Зеленський працює президентом в Офісі Єрмака? або

«Всі відпочивають - він працює»! (Він - це Єрмак).

Сайт Президента України за 19 квітня поінформував про реальний стан справ у нинішній владній ієрархії держави.

Зеленський вітав народ із Великоднем і відпочивав з родиною, бо він теж людина.

Єрмак, за дорученням Президента, керував країною.

Отож, маємо такі офіційні повідомлення:

«Андрій Єрмак проконтролював перебіг локалізації лісних пожеж на Житомирщині»;

«Керівник Офісу Президента обговорив з головами ОДА дотримання карантину під час святкування Великодня, а також питання закриття ринків»;

«За дорученням Президента України Андрій Єрмак провів нараду щодо локалізації пожеж і забезпечення виконання вимог карантину під час святкування Великодня».

У текстів всіх трьох повідомлень на офіційній сторінці Президента України йдеться про доручення Президента здійснювати керівництво Міністрами, керівниками ОДА та іншими посадовими особами держави. Цікаво, що у матеріалі про селекторну нараду з Єрмака з головами обласних державних адміністрацій йдеться як про звичайну практику управління, навіть без посилання на доручення Президента!

Нагадаю вимоги і приписи Конституції та законів України.

Стаття 106 Конституції України:

«Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам».

За природою Офіс Президента є звичайним консультативним, дорадчим і допоміжним органом, що випливає із п.28 цієї статті 106 Конституції:

Президент України:…«створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби».

В Україні, щоправда, вже були приклади, коли Президенти частково або певний термін працювали на «посадах президентів в адміністраціях своїх керівників». Йдеться про Кучму в часи головування Адміністрацією Табачником і про Ющенка в часи Балоги.

Але порівняти професійний рівень президентів Кучми і Ющенка із професійним рівнем президента Зеленського - означає образити поняття президент України!

Таким чином, констатуємо неконституційність і незаконність так званих доручень Президента на здійснення повноважень президента іншим посадовим особам, тим більше керівнику Офісу Президента, який є консультативним, дорадчим і допоміжним органом, а не самостійним інститутом влади.

За умов збереження практики, «керівництва країною через доручення офісу президента», може сформуватися усталена думка в країні та закордоном про недієздатність Зеленського як президента України з усіма політичними та правовими наслідками.

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