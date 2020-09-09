Очільники Києва не вважають правильним спочатку прозвітувати за 6 років при владі, аніж починати свою передвиборчу кампанію
Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.
Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:
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Нині в Києві триває масова роздача газет команди Кличка з описом фантастичного Києва, який збудувала його команда.
В газеті 13 фото очільника міста із щасливими киянами та перелік обіцянок, які вже втретє обіцяє керівник міста.
Водночас, керівник Київського метрополітену заліпив своїми фотографіями метрополітен, весь Київ і фейсбук...
Найсумніше, що очільники Києва не вважають правильним спочатку прозвітувати за 6 років при владі.
От цікаво почути:
- хто взяв на роботу і хто рекомендував заступників Кличка, проти яких відкриті кримінальні справи за отримання хабара, дебоширство, підробку диплома;
- хто рекомендував на посади очільників районів і керівників комунальних підприємств звільнених за корупцію...
- про десятки призначень заступників голови КМДА та голів районів від олігархів чи від дружніх партій, які безславно пішли і не прозвітували;
- хто фінансує передвиборчу агітацію керівників метрополітену, який у боргах і за керівництва Кличка підняв ціну для киян на 400 %?
Це питання про звіт і відповідальність актуальне і для Зеленського щодо урядовців і голів ОДА. Для прикладу, щодо кримінальної справи очільника Кіровоградської ОДА чи щодо вже 2 звільнених керівників Черкаської ОДА, які після відрядження Президента до Черкас повернулися відповідно в Італію та Чернівці...
Переконаний,що необхідно зробити обов'язковим звітування посадових осіб після звільнення.
Більше того, процедура звітування повинна бути чітко регламентована.
Бо, безвідповідальна влада - це корупційна країна.