Очільники Києва не вважають правильним спочатку прозвітувати за 6 років при владі, аніж починати свою передвиборчу кампанію

Про це заявив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів та змін:

Нині в Києві триває масова роздача газет команди Кличка з описом фантастичного Києва, який збудувала його команда.

В газеті 13 фото очільника міста із щасливими киянами та перелік обіцянок, які вже втретє обіцяє керівник міста.

Водночас, керівник Київського метрополітену заліпив своїми фотографіями метрополітен, весь Київ і фейсбук...

Найсумніше, що очільники Києва не вважають правильним спочатку прозвітувати за 6 років при владі.

От цікаво почути:

- хто взяв на роботу і хто рекомендував заступників Кличка, проти яких відкриті кримінальні справи за отримання хабара, дебоширство, підробку диплома;

- хто рекомендував на посади очільників районів і керівників комунальних підприємств звільнених за корупцію...

- про десятки призначень заступників голови КМДА та голів районів від олігархів чи від дружніх партій, які безславно пішли і не прозвітували;

- хто фінансує передвиборчу агітацію керівників метрополітену, який у боргах і за керівництва Кличка підняв ціну для киян на 400 %?

Це питання про звіт і відповідальність актуальне і для Зеленського щодо урядовців і голів ОДА. Для прикладу, щодо кримінальної справи очільника Кіровоградської ОДА чи щодо вже 2 звільнених керівників Черкаської ОДА, які після відрядження Президента до Черкас повернулися відповідно в Італію та Чернівці...

Переконаний,що необхідно зробити обов'язковим звітування посадових осіб після звільнення.

Більше того, процедура звітування повинна бути чітко регламентована.

Бо, безвідповідальна влада - це корупційна країна.