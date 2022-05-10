Про це у своєму телеграм-каналі пише український політолог, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

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"Якщо в державі не буде тих, хто генерує економічний ресурс, то не буде і держави. У цій логіці айтішник або будь-яка інша людина, яка генерує додаткову вартість цінна не менше, ніж солдат. Особливо, якщо він генерує велику додаткову вартість. Тоді він має цінність навіть не меншу, а більшу, ніж хороший солдат. Тому що завдяки йому хороший солдат або солдат взагалі може харчуватися, воювати, мати спорядження кілька хороших солдатів. І їх сім'ї.

Чи буде воювати добре хороший солдат, знаючи, що його діти вмирають в тилу від голоду? Ні. Мотивація солдата - захищати себе і своїх рідних, захищати країну від ворога і тих бід, що він несе. Якщо солдат бореться на фронті, а його близькі не захищені або страждають, то мотивація солдата битися катастрофічно падає. Тому немає окремо фронту, і немає окремо тилу. Це один організм, де кожен має свою функцію. Війну перемагає або програє соціальний організм в цілому, а не його окремі частини. Бо війна вимагає комплексних рішень і напруги всіх сил заради виживання. Тому війна вимагає ретельного підрахунку всіх дій і їх ціни.

Яка користь на передку від айпішника, який генерить 200К податків на місяць? На хвилиночку це 100 бронників. Або металург, який може лити сталь з якої роблять танки? Або інженер, який не тільки генерить на себе 200к в місяць, але і може створювати безпілотники, кожен з яких може знищувати техніку вартістю в десятки мільйонів доларів.

Це розмова про пріоритети суспільства і держави, які знаходяться в смертельній небезпеці. Якщо така держава не може розставити пріоритети, то вона гине. Тому що ворог пріоритети розставляє. Якщо ворог розставляє пріоритети більш грамотно, то він швидше просувається до перемоги, а ми, відповідно, до поразки.

Таким чином, кожен воєнком, який неправильно розставив пріоритети допоміг ворогові. А якщо він це ще зробив за гроші, то він свідомо допоміг ворогові. Це важливо розуміти. В умовах війни кожна корупційна мотивація залишає за собою кривавий слід. У буквальному сенсі. Точно також такий же слід залишає елементарна тупість або нелюдяність.

Тому війна має жорстку математику. І у кого погано з математикою, той війну програє.

Але війна ще й актуалізує питання емпатії. Тому що без емпатії суспільство також не може розставити пріоритети. І тоді ціна війни стає непомірно високою. Тому у Другій світовій війні загинуло близько 300 тис британців і 26 млн громадян СРСР. У Британії дивилися на своїх громадян, як на головний ресурс, а в СРСР, як на витратний. Тому і втрати були різні.

За різним ставленням до людського життя стоїть різна організація оборони країни. І різні втрати в результаті цієї оборони. Замовчування, ігнорування і не покарання винних у безглуздій витраті людського капіталу для України - прямий шлях до Росії. Бо це і є Росія»

Нагадаємо, в мережі показали чергу з цистерн, поки в Україні дефіцит з паливом.

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