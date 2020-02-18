Департамент земельних ресурсів розробив проект рішення про передачу в оренду ТОВ "Наука-Комфорт" ділянки по вул. Академіка Вернадського, 32 і направив його секретарю Київради для подальшої обробки

Про це йдеться у проекті рішення, яке з додатками оприлюднено на сайті Київради, передають "Українські новини"з посиланням на "Наші гроші".

Проект рішення передбачає передачу "Наука-Комфорт" в оренду на 5 років ділянки площею 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 у Святошинському районі для будівництва житлового комплексу з об'єктами соціального та громадського призначення.

Важливо відзначити, що при цьому змінюється цільове призначення ділянки з "для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту" на "будівництво житлового комплексу".

Підставою передачі фірмі в оренду 3,11 га вказується, що в квітні 2014 року "Наука-Комфорт" купило нерухоме майно, розташоване на цій ділянці, а саме: роздягальня на 77,9 кв м і дві «спортивні споруди" на 84, 5 квітня м і 104,1 кв м.

Крім того, проектом рішення передбачено виключити ділянку 3,11 га із переліку спортивних парків.

В матеріалі нагадують, що в 2005 році Київрада передала ВАТ "Наука-Спорт" в оренду на 25 років ділянку площею 6,08 га по вул. Академіка Вернадського, 32 для експлуатації та обслуговування будівель і споруд спортивного комплексу.

Пізніше цю ділянку розділили на три частини: 3,11 га - передали в оренду фірмі "Наука-Комфорт", 0,03 га – зарахували до земель запасу житлової та громадської забудови, 2,94 га - залишилося в оренді ВАТ "Наука - спорт" до 2030 року.

Будівництво житла на ділянці 3,11 га по вул. Академіка Вернадського, 32 стало можливим завдяки затвердженим в травні 2015 Київрадою детальних планів території в межах вулиць Академіка Крижанівського, бул. Академіка Вернадського, вул. М.Краснова, залізнична колія.

У цьому ДПТ територію громадських будівель і споруд, на якій будівництво житла заборонено, перетворили на територію багатоповерхової житлової забудови.

ТОВ "Наука-Комфорт" створено у квітні 2014 року. Його засновником є ТОВ "Імідж Кепітал", кінцевими бенефіціарними власниками якого є Володимир і Світлана Клименки і Георгій Цагарєїшвілі, двоюрідний брат колишнього заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лева Парцхаладзе.

Цагареїшвілі в 2010-2012 рр. був помічником нардепа від Партії регіонів Вадима Столара, а зараз є депутатом Київської облради від фракції "Солідарність".