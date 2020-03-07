Один з найбільших українських промислових банків голова Нацбанку Яків Смолій і його перший зам Катерина Рожкова продали офшору, тоді як можна було знайти більш вигідне для народу застосування

Нардеп Олександр Дубинський має намір звернутися до ГБР з заявою проти Смолія з приводу потурання при крадіжці акцій "Промінвестбанку" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Нагадаємо, акції "Промінвестбанку", що належить російському державному "Внешэкономбанку" були заарештовані за позовом, пов'язаним з анексією Криму. За ідеєю, заарештовані акції російських держбанків, включаючи згаданий, повинні були передати державі - кошти пішли б в якості компенсації за втрату Криму.

"Але замість того, щоб врегулювати ситуацію, Національний банк тихесенько дозволив російській компанії, незважаючи на арешти і судові заборони на відчуження акцій, продати їх якійсь офшорній компанії за 10 мільйонів доларів, - прокоментував Дубинський. - Тобто, банк, у якого боргів тільки в "Укрзалізниці" майже на мільярд гривень на балансі, продають за 260 мільйонів гривень, всупереч судовим заборонам маловідомій офшорці. Хто міг це зробити? Тупий дембельський акорд Катерини Рожкової, першого заступника голови Нацбанку України і дідуся Смолія, який виконує функцію керівника НБУ".

Крім того Дубинський згадав ще один цікавий момент. Виявляється, голова правління "Промінвестбанку" Андрій Рожок в свій час був цивільним чоловіком Катерини Рожкової, і у них є спільна дитина.

"Ви ж розумієте: ось чоловік в банку, дружина в нацбанку - судовий арешт на його ("Промінвестбанк", - прим.ред) продаж - а вони все одно його проводять і продають за 5% від активів, які можна було націоналізувати, продати будь-якому іноземному інвестору, забрати у фонд держмайна... розпорядитися цими грошима. Реально живі активи - це був найбільший промисловий банк... Ні, його за 10 млн доларів продають. Дембельський акорд, який нам говорить про те, що крім Генпрокуратури не можна забувати про "пі**асів" з Національного банку. З вівторка після вихідних йду з заявою до ГБР про фактичний посадовий злочин, потурання при крадіжці акцій банку, який міг би бути націоналізований, або його активи могли бути використані на компенсацію постраждалим вкладникам від анексії Криму", - заявив нардеп.

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