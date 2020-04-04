Погода в Україні 4 квітня приємно здивує, весняні «плюси» збережуться, однак кілька областей заллють дощі

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на півночі країни очікується хмарність та денні 10-12 тепла. Вночі повітря охолоне до 0-3 вище нуля.

Аналогічною ситуація буде і в центральних регіонах. Вдень стовпчик термометра показуватиме 10-16 тепла. Вночі ж на вулиці похолодає: від 2 до -1 градуса.

Ще тепліше буде на півдні країни. Там синоптики прогнозують 11-15 тепла. А от вночі від -1 до + 3 градусів.

А ось українцям на сході варто очікувати потепління до +16 градусів. Вони будуть супроводжуватися невеликою хмарністю, але дощу не буде.

Єдине місце, де буде невеликий дощ – західна Україна. Опади торкнуться Львівську, Рівненську і Волинську області. На цих територіях повітря прогріється вдень до 9-11 градусів. Вночі похолодає: від 0 до -2 градусів.

На іншій частині регіону очікується хмарність та 10-14 тепла. Вночі збережеться невеликий «плюс»: аж до +2.

У Києві синоптики Гідрометцентру прогнозують 10-12 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже від 0 до 3 градусів.

Раніше повідомлялося, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Нагадаємо, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

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