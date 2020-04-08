Курс валют в Україні 8 квітня спровокує паніку на ринку, долар готується до вчинення нового антирекорду
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
За даними регулятора, сто доларів обійдуться в 2709,96 грн (-13,69). Днем раніше валюта торгувалася по 2723,65 гривень.
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Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини другого дня робочого тижня вартість долара була встановлена на рівні 2710,11 за сто банкнот.
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Раніше ми писали, що гривня стабілізувалася, але в майбутньому курс валют може змінитися за форс-мажорних обставин.
Таку думку озвучив економіст Андрій Новак.
За його словами, на сьогоднішній день гривня стабілізувалася, хоча і був період девальвації, коли українці масово купували долар. Тепер же ситуація повністю змінилася.
"Сьогодні гривня стабілізувалася, хоча був період девальвації, який був пов'язаний з тим, що українці перед невідомістю, перед карантином, почали робити запаси твердої валюти - долара. Зараз відбувається інша тенденція, українці, щоб вижити на карантині, навпаки здають тверду валюту, адже витрати всередині країни робляться в гривні. Іншими словами, у людей просто немає грошей, щоб гратися з валютою. Тепер українці витрачають гроші на предмети першої необхідності", - зазначив економіст.
Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".
Також Politeka писала, що курс валют злетів з котушок, долар і євро рекордно змінилися в ціні.