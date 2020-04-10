Стало відомо, скільки отримує голова Національного банку України Яків Смолій

Про це повідомили у прес-службі НБУ.

Яків Смолій займає посаду голови Нацбанку вже два роки. За останні кілька місяців він задекларував стабільний оклад у розмірі 417 285 гривень при тому, що середня заробітна плата працівників НБУ становить 30 590 гривень. А в січні 2020 року Смолій декларував отримання зарплати тричі, яка в цілому склала 597 870 гривень.

Зазначимо, що колишня керівниця НБУ Валерія Гонтарєва протягом усього 2016 року задекларувала 1,9 мільйонів гривень доходів (приблизно 158 тисяч гривень/місяць).

Зарплата співробітникам НБУ виплачується не з державного бюджету країни, а з власних коштів Нацбанку. Оплата праці відбувається відповідно до складених кошторисів адміністративних витрат відомства.

НБУ є повністю незалежним органом, тому відомство не може вимагати відрахувань із державного бюджету і витрачати його.

Те, скільки отримує голова НБУ та його заступники регулюється законом "Про Національний банк України", згідно з яким їм встановлюється посадовий оклад згідно з рішенням Ради Національного банку. Відповідно до цього, заробітна плата глави НБУ не повинна перевищувати середньоринковий розмір медіани фіксованої зарплати голів правлінь банків України.

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