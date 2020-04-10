Зміни в державний бюджет на 2020 рік у зв'язку з пандемією коронавіруса Комітет з питань бюджету розгляне сьогодні, 10 квітня

Про йдеться на сайті Верховної ради. Засідання комітету заплановане на 15:00.

Крім закону про внесення змін до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "(р.№3279, повторне перше читання)" члени комітету розглянуть питання перерозподілу видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я, і розподіл субвенції з держбюджету місцевим на підтримку окремих установ і заходів у системі охорони здоров'я.

Зміни до бюджету передбачають скорочення витрат на Фонд боротьби з коронавирусной інфекцією на 30,7 млрд грн (выделнная сума складе 66 млрд 342 млн грн)

Зекономлені гроші підуть Міністерству охорони здоров'я (15,8 млрд грн) і Міністерству соціальної політики (10,6 млрд грн на пенсії).

На проведення місцевих виборів планують витратити 1 млрд грн. У попередніх правки витрати на вибори були анульовані. Також 4,9 млрд грн повертають у Державний фонд регіонального розвитку. Крім того, додаткові 7 млн грн пропонують витратити на функціонування Офісу президента. Ще на 1 млрд грн більше виділили судовій системі.

Передбачено збільшення фінансування антикорупційних органів. Зокрема, порівняно з попередніми правками, Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримає на 21 млн грн більше, Державне бюро розслідувань — на 33 млн грн, а фінансування Національного агентства з питань запобігання корупції пропонують збільшити на 16 млн грн.

Не пощастить сільськогосподарським виробникам, їх фінансування вирішили урізати на 1,5 млрд грн, однак пропонує повернути значну частину коштів на фінансування культури. Зокрема, Українського культурного фонду додадуть 150 млн грн (загальний бюджет на 2020 рік складе 400 млн грн), ще 50 млн грн отримає Інститут книги.

Фінансування Міністерства культури, молоді на спорту пропонують збільшити на 100 млн грн, а Національної академії наук хочуть додати 300 млн грн. Ще 50 млн грн виділили на патріотичне кіно, а освітня сфера отримає 500 млн грн.

Зазначимо, позачергове засідання Верховної Ради, на якому всі зміни до бюджету можуть прийняти, відбудеться в понеділок, 13 квітня. Про це сьогодні повідомив голова парламенту Дмитро Разумков.

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