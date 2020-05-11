Найбільший меткомбінат ArcelorMittal скаржиться на дуже високу вартість електроенергії в Україні

У компанії заявили, що платять за електроенергію в Україні в два-три рази дорожче, ніж в Європі. Про це розповів начальник управління закупівлі сировини та енергоресурсів адміністрації з постачання АМКР Олег Айко, передає «Хвиля». Так як ArcelorMittal працює в багатьох країнах, у компанії є можливість провести аналіз тарифів.

У компанії вважають, що український ринок електроенергії знаходиться поза світовим трендом. Поки скрізь ціни на сировину та енергоресурси знижуються, в Україні залишається завищена ціна на електроенергію. Більше того, спостерігається навіть зростання цін. В ArcelorMittal підкреслили, що така ситуація робить українську металургію неконкурентною на світовому ринку, так як відображається на собівартості продукції. Це відбувається на тлі того, що металургія і так переживає нелегкі часи через пандемію.

У компанії відзначили, що така ситуація ставить під удар плани по виходу з кризи. Конкретно в ArcelorMittal це може призвести до скорочення промислового виробництва.

Як відомо, найбільшим приватним виробником електроенергії в Україні є холдинг ДТЕК, який належить Рінату Ахметову. Він контролює 75% теплової генерації в Україні.

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