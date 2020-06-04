Нещодавно з'явилася інформація, що "Київводоканал" передасть 30 тисяч особистих рахунків мешканців Києва, які заборгували за комунальні послуги



Нещодавно з'явилася інформація, що "Київводоканал" передасть 30 тисяч особових рахунків мешканців столиці, які заборгували за комунальні послуги понад 1000 гривень, збирачам боргів. До кінця такого співробітництва водоканал має намір отримати понад 3,5 мільйона гривень від боржників.

За законом, в Україні немає колекторів, але у класифікаторі видів економічної діяльності прописана "діяльність по стягненню платежів і бюро кредитних історій", пише КП в Україні. Саме цим процесом займається юрфірма, в яку звернувся "Київводоканал".

За словами старшого партнера однієї з адвокатських компаній України Ростислава Кравця, збором боргів може займатися будь-яка юридична компанія. Однак це не говорить про те, що боргами за воду розпоряджається приватна фірма, адже рахунки залишаються в "Київводоканалі". А найнята фірма лише стягує борги і отримує свій відсоток від повернутого.

У компанії розповіли, що будуть інформувати киян про заборгованість з допомогою телефонних дзвінків, розсилок листів і смс-повідомлень.

За словами експерта, способи повідомлення про борги не повинні завдавати шкоди психіці, адже агресивна діяльність заборонена Законом про захист прав споживачів.

Якщо боржник вважає, що його піддають тиску, він може написати заяву з вимогою відкрити кримінальне провадження про примушення до виконання цивільно-правових обов'язків.

Також боржник має право піти в суд і оскаржити наказ про стягнення боргу протягом 15 днів після отриманого повідомлення. Слід написати заяву про незгоду з сумою заборгованості, при цьому не потрібні ніякі докази.

Після цього наказ скасують, а компанія може оплатити судовий збір і подати позов для повноцінного розгляду.

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