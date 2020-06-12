Укрсиббанк (UKRSIBBANK BNP Paribas Group) під час карантину без попередження блокує рахунки та платіжні картки українців
Як повідомив Politeka.net один з клієнтів Укрсиббанку, у грудні минулого року він оплатив користування рахунком і платиновою картою на 2020 рік. Наявність такої карти передбачала віп обслуговування та особистого менеджера в Укрсиббанку. Однак, замість покращеного сервісу та турботи з боку працівників банку, клієнту всього через кілька місяців без попередження заблокували картку і рахунок.
Клієнт спробував з'ясувати причини блокування, проте менеджер заявив, що клієнтові потрібно особисто приїхати у відділення банку. Інцидент відбувався в березні, коли в країні був введений жорсткий карантин, власник рахунку і картки був на самоізоляції за межами міста та враховуючи скасування роботи громадського транспорту не міг приїхати в банк. Він попросив вирішити питання в телефонному режимі, однак йому відмовили.
За кілька місяців співробітники банку так і не спромоглися назвати причину блокування рахунку і картки або розблокувати їх. У червні платинова картка була видалена з платіжної системи, а рахунки анульовані. При цьому в банку на запитання про причини таких дій так і не відповіли, сказавши лише, що клієнт може забрати свої гроші в касі.
Нагадаємо, в 2018 році НБУ оштрафував УкрСиббанк на 400 тисяч грн за порушення вимог фінмоніторингу.
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Банк оштрафували за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу по виявленню належність клієнтів, їх близьких до числа публічних діячів.
Також в 2018 році, Французька група BNP Paribas Group, що володіє в Україні одним з найбільших банків UKRSIBBANK, визнала себе винною в маніпуляції валютними курсами на ринках країн, що розвиваються. І погодилася виплатити Мін'юсту США штраф у розмірі $90 млн. — суму виплатить американський підрозділ, йдеться в офіційному релізі відомства.
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«Корумповані дії BNP Paribas Group по встановленню цін порушують цілісність індустрії фінансових послуг і підривають конкуренцію», — підкреслив генеральний інспектор Джей Н. Лернер.
Нагадаємо, «Укрсиббанк» визнав паспорта окупантів і веде суди в анексованому Криму: деталі скандалу.
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