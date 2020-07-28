Українці продовжують співпрацювати з росіянами в тіньовому бізнесі

Як повідомляє Знай.юа, про зв'язки українського банку «Конкорд» з гральним бізнесом і російськими підприємцями йдеться в матеріалі Телеграм-каналу «Незыгарь». Зокрема, з'явилася інформація про підготовлюваний арешт топ-співробітника «Мастеркард» по слідах роботи зі скандальною компанією Wirecard, яка стала відома завдяки системному шахрайству.

Розслідування по цій справі проводиться на Кіпрі та в рамках нього спливли зв'язки українських підприємців з російськими.

«Особливо боляче це вдарить по Російському Мастеркард, що роками кришував гральний бізнес з України, виручка якого і осідала в Wirecard. Хлопці зайшли настільки далеко, що не соромилися позувати з сірими банкірами з ігрової мафії на одних фото і гарно проводили час разом», - йдеться в публікації.

Так, в мережі з'явилося фото, на якому Ганна Городня з «Конкорд Банку Україна» позувала поруч з керівником за ризиками «Мастеркард Росія» Миколою Дошем.

У матеріалі уточнюється, що банк «Конкорд» був головним баком ігрових ОЗГ, який використовується для відмивання грошей. Також ходили чутки про те, що активи цього банку «російсько-українська ігрова мафія» хотіла використати для скуповування землі в українців за «кредитними схемами».

Головною власницею банку є Олена Сосєдка-Мішалова, екс-депутат від Партії регіонів і колишня дружина В'ячеслава Мішалова, який займав посаду секретаря міськради Дніпра і входив до партії «Самодопомога». Мішалов відомий своїм конфліктом з мером Дніпра Борисом Філатовим через реконструкцію мосту в Дніпрі. Також фірми Мішалова до цього «випадково» ставали переможцями тендерів на 500 мільйонів гривень.

Відзначимо, що в 2016 році банк «Конкорд» пройшов перевірку НБУ.

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