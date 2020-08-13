Чиновники, підозрювані в розкраданні коштів, відсторонені від роботи
Співробітники Служби безпеки України викрили керівництво Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області на масштабному присвоєнні премій підлеглих, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу відомства.
Як стало відомо, в організації схеми підозрюються начальник регіонального підрозділу Пенсійного фонду спільно з головним бухгалтером-керівником фінансово-економічного управління.
За попередніми даними слідства, чиновники виписували премії працівникам за умови, що підлеглі будуть частину цих коштів повертати готівкою «на гору».
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В результаті, тільки за червень і липень цього року керівництво Головного управління Фонду незаконно заволоділо коштами підлеглих на понад 200 тисяч гривень.
Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів справи правоохоронці вилучили ще понад 1 мільйон гривень готівки, ймовірно отриманих незаконним шляхом.
В даний час фігурантам оголосили про підозру і взяли під варту.
Українці активно коментують подію в мережі:
"це взагалі нонсенс, в бюджеті пенсійного фонду дірка в лярді гривень, але на нові машини і премії тім дармоїдам гроші є"
"А скарбниця порожня, парадокс!!!"
"Ось, блін, державна установа, і "чорний нал", їм, що, в конвертах ці премії роздавали? Охреніти можна!"
"у цьому "пенсійному рахунку" давним-давно треба повний аудит провести, але видно вже дуже солоденький цей рахунок..."
"Знову за своє... Люди на справу збирали. Може корпоратив або культпохід в музей або на допомогу малозабезпеченим, а вони руки заламують..."
Нагадаємо, у Донецькій області нещодавно викрили злочинну групу, яка привласнила 2,5 мільйонів гривень пенсійних соцвиплат.
"До складу злочинної групи входило п'ять осіб - жителі Донеччини та посадові особи органів виконавчої влади. У 2019-2020 роках вони привласнили майже 2,5 млн грн соцвиплат пенсіонерів з тимчасово окупованих територій", - інформував Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.
Нагадаємо, що українцям потрібно терміново звернутися до Пенсійного фонду, список змін: "протягом 10 днів...»
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