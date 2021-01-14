Те, що в країні почалася хвиля протестних акцій з вимогою припинити тарифний геноцид, не дивно – для більшості громадян тарифи просто непосильні.

Але уряд в черговий раз намагається обдурити українців - відволікаючи їх увагу заявами про можливість знизити вартість газу, він навмисно "забуває" про зростання тарифів на водопостачання та водовідведення, виробництво теплової енергії, а також про скасування пільгового тарифу на постачання електроенергії. Про це йдеться в заява голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народного депутата України Віктора Медведчука.

Політик назвав абсурдною пропозицію влади з 1 лютого формувати ціну на газ за формулою «ціна на європейських хабах мінус транспортування газу в Україну».

"...Абсурдність пропозиції Вітренко-Зеленського полягає в тому, що ціна газу власного видобутку, наприклад видобутого в Харківській або Полтавській області, не буде враховувати витрати на транспортування від Дюссельдорфа до точки входу в Україну. А головне-зберігається схема імпорту російського газу по віртуальному реверсу нібито з німецького газового хаба (NCG) газовими операторами з країн, які взагалі не видобувають природний газ», – підкреслив народний депутат.

Крім того, алогічність цієї пропозиції ще й у тому, що собівартість газу внутрішнього видобутку не перевищує і $100 за тисячу кубометрів, тоді як вартість газу на європейських хабах істотно вище, зазначив політик.

Також Медведчук нагадав, що відповідно до злочинної формули» Дюссельдорф+", яку легітимізувала колишня влада, Україна платить за транспортування блакитного палива, додатково переплачуючи таким чином $38,5-42,5 за тисячу кубометрів імпортованого газу.

«Ми з колегами по фракції неодноразово зверталися з офіційними запитами в НАБУ і КМУ щодо незаконності ціноутворення на газовому ринку. Влада цинічно проігнорувала представлені нами Факти кричущої несправедливості і злочинної змови з метою наживи», – заявив парламентарій.

Медведчук підкреслив, що депутатами фракції «опозиційна платформа – за життя» також були зареєстровані законопроекти, які повинні допомогти знизити тарифи: № 2126 – про скасування ренти і ПДВ на газ, що йде на потреби населення; № 1122 – визначає формулу середньої ціни газу з урахуванням вартості імпортованого газу і газу власного видобутку; № 3323 – передбачає списання заборгованості за окремі види комунальних послуг для найбільш незахищених верств населення.

Крім того, політик нагадав, що партією «опозиційна платформа – за життя» був запропонований комплекс заходів з врегулювання питань ціноутворення у сфері ЖКГ.

"Перше: зниження ціни на газ для населення з урахуванням падіння середньої митної вартості імпортованого газу. Друге: скасування рішень НКРЕКП щодо підняття тарифів на доставку природного газу, водопостачання та водовідведення, виробництво теплової енергії, а також повернення пільгового тарифу на електроенергію. Третє: перерахунок тарифів на опалення та гаряче водопостачання у бік зниження з урахуванням зменшення ціни на газ для населення. Четверте: законодавче закріплення норми, що газ власного видобутку Державної компанії "Укргазвидобування" йде виключно на потреби населення (Надра є власністю Українського народу). П'яте: перехід на прямі поставки газу з РФ зі знижкою 25%, Про яку ми домовилися, і відмова від злочинної схеми "Дюссельдорф+". Шосте: внесення змін до держбюджету України на 2021 рік щодо збільшення коштів, що виділяються на субсидії, а також скасування ганебних законодавчих Зе-ініціатив з верифікації, які унеможливлюють надання субсидії», – перерахував Медведчук механізми, запропоновані ОПЗЖ, щоб знизити непомірні тарифи. І додав, що що тільки після прийняття підготовлених ОПЗЖ законопроектів громадяни України отримають економічно обґрунтовані платіжки, що відповідають повною мірою рівню їх платоспроможності.

"Тарифний геноцид через підвищення тарифів для громадян України має бути зупинений, а уряд – відправлено у відставку», – резюмував Віктор Медведчук.

Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук заявив, що новий виток тарифного геноциду в Україні з боку влади загрожує соціальним вибухом.