Курс валют в Україні 19 січня засмутить українців черговим подорожчанням долара
Як передає Politeka.net, на сайті НБУ опублікували свіжий курс, згідно з яким Долар знову покаже зростання.
Так, 1 долар 19 січня продаватимуть по 28,19 Гривень, у той час як днем раніше «зелені» можна було купити за 28,05 гривень.
Євро, на відміну від долара, завмре в очікуванні. За день курс зовсім не змінився, тому європейську валюту, як і 18 січня, можна буде купити за 34,01 гривні.
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За прогнозами аналітиків, в першому півріччі 2021 року українська гривня буде рости і зміцнюватися. Незважаючи на періодичне зростання долара, прогнозується, що в першому кварталі ми побачимо «зелені» по 27,6 гривень за одиницю. Відзначається, що на курс гривні позитивно впливає співпраця з МВФ, а також зростання цін на експортну продукцію. Через зростання цін на світових ринках Україна стала отримувати більше валютної виручки.
Крім цього, за прогнозами економічних експертів, в 2021 році українська економіка зросте на 4% після того, як вона впала майже на 5%. Інфляція прогнозується на рівні 6%.
Нагадаємо, що долар обвалиться найближчим часом, українців попередили про новий курс:"Проб'є психологічну позначку".
Як повідомляла Politeka, долар зачаївся після вихідних, в НБУ озвучили свіжий курс валют: чого чекати від гривні.
Також Politeka писала, що долар зірветься вниз, гривня відвойовує позиції: Нацбанк повідомив, чого чекати від курсу валют.