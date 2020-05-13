Мені страшно від кількості людей, з якими я домовився "обов'язково зустрітися і посидіти, коли все це скінчиться"
- Чому сьогодні люди все менше ходять в церкву?
- Тому, що, дивлячись на нинішню владу, нікого пеклом вже не налякаєш.
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Треба терміново сідати на дієту і худнути, а то мій костюм Єви став нагадувати китайський пуховик.
12-річна дочка Кошового з «Квартал 95» перетворилася на гламурну красуню: «Ну шо за...»
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Волочкова задерла ноги до стелі в неохайному вигляді: "Як ганчірка для бика"
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Молодий хлопець познайомився з дівчиною на пляжі і став натякати їй на інтим:
- Якщо ви вважаєте мене повією, то ви помилилися.
- Ну що ви! Я зовсім не збираюся вам платити!
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Ти віриш в любов з першого погляду, чи мені пройти поруч ще раз?
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Панікуючи від кризи, що насувається, бабуся збігала в магазин і витратила всю пенсію на продукти. Дідусь купив новий телевізор. Мама придбала морозильну камеру і забила її м'ясом. Тато приволік сім каністр з бензином. І тільки задоволений кіт з усмішкою спостерігав, як вся родина дбає про його майбутнє.
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Продавець на ринку так сильно нахвалював свій товар, що навіть не помітив, як почав цілувати свинячу голову.
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- Тату! Ти уявляєш, їх усіх посадили.
- Скільки разів казав, не читай новини в інтернеті.
- Я читаю Чиполліно. Джанні Родарі.
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- Доктор, а ми з вами - герої!
- Чому?
- Тому, що ви працюєте за копійки, а я лікуюся у кого попало.
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– Що буде, якщо наших чиновників зобов'язати пересуватися виключно на метро?
– Спочатку все буде добре, а потім з'являться спецвагони з мигалками, що їздять по зустрічних шляхах...
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Останні пару днів тіло ватяну, зовсім немає сил, працювати і концентруватися не виходить, хилить в сон. Здав аналізи.
Як я і думав: у мене виявили антиділа.
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Наша дійсність - це коли в будинку раптово відключають електрику, в повній темряві спочатку доноситься мат з квартир, у кого працює настільний ПК, а потім злорадний сміх від того, у кого ноутбук...
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