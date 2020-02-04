Я працюю у вас на півставки, тому кричати на мене прошу упівголоса
- Чому сьогодні люди все менше ходять в церкву?
- Тому, що, дивлячись на нинішню владу, нікого пеклом вже не налякаєш.
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Ніколи не знаєш, що тобі потрібно насправді, поки не зайдеш на аліекспрес.
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Молодий хлопець познайомився з дівчиною на пляжі і став натякати їй на інтим:
- Якщо ви вважаєте мене повією, то ви помилилися.
- Ну що ви! Я зовсім не збираюся вам платити!
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Ти віриш в любов з першого погляду, чи мені пройти поруч ще раз?
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Панікуючи від кризи, що насувається, бабуся збігала в магазин і витратила всю пенсію на продукти. Дідусь купив новий телевізор. Мама придбала морозильну камеру і забила її м'ясом. Тато приволік сім каністр з бензином. І тільки задоволений кіт з усмішкою спостерігав, як вся родина дбає про його майбутнє.
***
Продавець на ринку так сильно нахвалював свій товар, що навіть не помітив, як почав цілувати свинячу голову.
***
- Тату! Ти уявляєш, їх усіх посадили.
- Скільки разів казав, не читай новини в інтернеті.
- Я читаю Чиполліно. Джанні Родарі.
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- Доктор, а ми з вами - герої!
- Чому?
- Тому, що ви працюєте за копійки, а я лікуюся у кого попало.
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– Що буде, якщо наших чиновників зобов'язати пересуватися виключно на метро?
– Спочатку все буде добре, а потім з'являться спецвагони з мигалками, що їздять по зустрічних шляхах...
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Після підвищення комунальних тарифів та оформлення субсидій виявилося, що держава нам ще й приплачувати має за те, що ми в ній досі ще живемо!
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Наша дійсність - це коли в будинку раптово відключають електрику, в повній темряві спочатку доноситься мат з квартир, у кого працює настільний ПК, а потім злорадний сміх від того, у кого ноутбук...
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