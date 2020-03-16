Кожен раз не втомлююся дивуватися, як у нашій країні уживаються дві фрази: «не займайтеся самолікуванням» і «запис до терапевта на червень»
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Господині на замітку. Якщо до вас раптом нагрянули гості, а у вас не прибрано, то, поки гостям двері не відкрили, швидко поставте відро з ганчіркою і намочіть руки. І ось у вас вже не безлад у домі, а прибирання в самому розпалі
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Щоб зберегти мир у сім'ї, потрібні терпіння, любов, розуміння і принаймні два комп'ютери.
Кухар з "Танців з зірками" залізла у ванну і показала, чим приваблює чоловіків: "Краса!"
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– Я знайшла в твоїй кишені патрони і записку на арабському!
– Взагалі-то це ректальні свічки і рецепт від лікаря...
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Поліцейський з місця події дзвонить у «швидку»:
– Тут тіло лежить, руки-ноги цілі, голова теліпається…
– А внутрішні органи на місці?
— Так, вони-то вам і дзвонять!
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– Андрій! Ти зустрічаєшся зі мною тільки з-за грошей!
– Олександр Гнатович, може, все-таки підвищите мені зарплату?..
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Я людина старомодна. Для мене пансексуал — це просто красивий поляк.
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Коли на Васю напали гопники, він згадав все, чому його вчив батько, але вміння коптити свиню не знадобилося.
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Розумна жінка ніколи не відмовить чоловікові. Вона зробить все так, щоб йому самому перехотілося.
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– Отже, молодий чоловіче, ви вирішили одружитися з моєю дочкою?
— Так!
– А ви зможете утримувати сім'ю?
– Ну, думаю, зможу!
— Ви добре подумайте, адже нас шість чоловік!
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Прикро, коли дружина після весілля перестає стежити за собою. А за тобою не перестає.
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Через бурхливий розвиток інформаційних технологій 86% сучасних молодих людей не вміють рахувати в умі... Я не такий, я належу до решти 17%.
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Чоловік дорікає мені в тому, що я коту готую частіше, ніж йому. Я от думаю, признаватися чи ні, що я готую тільки коту, а він просто доїдає?
Нагадаємо, що голого Тарзана висміяли в мережі «дід, ви зовсім з глузду з'їхали».
Як повідомляла Politeka, стало відомо, що українці висміяли «патріотичні» пориви співачки-запроданки.
Також Politeka писала, що Світоліна несподівано змінила ракетку на сковорідку.