- У Бога не віриш, а паски їси?
- У Зевса не віриш, а Олімпійські ігри дивишся?
Коли батько спалив мене за цигаркою, примусив викурити всю пачку, а сигарети залишив собі.
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Серйозні стосунки починаються тільки тоді, коли дівчина показує тобі свою фотку, де вона маленька сидить на горщику.
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- Молодий чоловік, а у мене під кофтиною нічого немає!
- Не виросло, значить?
***
Винахідник дивана після нього вже нічого не винайшов.
***
- Ду ю спик ідиш?
- Йес, ой вей.
***
Тітку Сари запитують:
– Тьотя Сара, таки уявіть, що вам зрадив чоловік/хлопець/коханий?
Вона:
– Що? Всі відразу?!
***
- Мою тещу вчора вкусив собака.
- Ну і як себе почуває теща?
- Теща добре, а ось собака здох.
***
- Наташа, що ти мене постійно відчитуєш?!
- Можу і відспівати!
***
Ось всі пишуть, що в результаті всесвітнього карантину повсюдно очищається природа, повертаються тварини і рослини ...
У зв'язку з цим у мене питання: коли у наших депутатів очиститься совість і повернеться розум?
***
– Сьома, я товста?
– Ні.
— Але схуднути не завадило б, так?
– Ти мені подобаєшся такою.
— Але захвату не викликаю, так?
– Викликаєш.
— Але не скажений, так?
***
Старий бик, проживши багато років, так і не зрозумів: чому фермер його самок називає Райками, Зойками, Зінками, а своїх - тьолками?
***
Коли Ви натягаєте бажане на дійсне, хоча б розмір на етикетці перевіряйте.
***
Дружина, прокинувшись вранці, каже чоловікові:
- Знову сидів до ранку з бабами в інтернеті!
Чоловік:
- Зовсім здуріла?! Я дивився відео по збірці спального гарнітура!
Дружина:
- Ну зрозуміло все! Мріяв зібрати швидше, кобель, та баб водити, поки я на роботі?!
***
До речі, пересуватися з небезпечними районами міста стало набагато безпечніше. Головне - частіше кашляти...
Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».
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