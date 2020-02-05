У наш час рибак - це людина, яка сидить на річковому березі і варить юшку в казанку з морської риби
Коли у нас на високі посади призначають відвертих дилетантів, то це иак, якби під час кастингу на конкурс краси замість красунь набрали кривоногих страхолюдин зі словами: "Ну, нічого. Пообвикнуться, наберуться досвіду. Тоді і погарнішають. А там, дивись, і зовсім красунями стануть".
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Батьки Вовочки повертаються з дачі. В хаті погром.
- Вовочка що сталося!?
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- Друзі приходили...
- А де ж рояль?
- Дав послухати...
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Олексій, вилітаючи з чужого вікна з простирадлом у руках, був настільки схожий на Бетмена, що рятувальники прибрали натягнутий тент.
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Кожен другий жителів Землі, прочитавши слово "унітаз" навпаки, боїться на нього сідати.
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Мама запитує сина:
- Що ти будеш робити, поки я ходитиму по магазинах?
- Буду гратися з нянею чи залізницею. Залежить від того, що вибере собі тато.
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Найбільше я люблю плавати на спині. На жаль, мало хто з відвідувачів басейну витримує мене більше пари метрів.
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Сьогодні вранці мій організм упирався, матюкався і протестував... Але я притягла його на роботу!
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Якщо у вас за гороскопом сьогодні незабутня сексуальна пригода - не поспішайте радіти, можливо, вас викличе начальство.
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- Слухай, а пельмені які смачні!
- Ну, смачні... Але взагалі нормальні люди в кіно ходять з поп-корном!
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- Навіщо роблять хрестоподібні шліци на саморізах?
- Щоб молоток не зісковзував.
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У школі вчителька відчитує малюка:
- Це дуже погане слово. Де ти його чув?
- Мій тато так каже.
- Не смій повторювати. Ти навіть не знаєш його значення.
- Знаю. Це означає, що машина знову не заводиться.
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- Ти зрозумій, усіх грошей на світі не заробити, відпочинь.
- Так мені хоча б на їжу
Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».
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