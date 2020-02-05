У наш час рибак - це людина, яка сидить на річковому березі і варить юшку в казанку з морської риби

Коли у нас на високі посади призначають відвертих дилетантів, то це иак, якби під час кастингу на конкурс краси замість красунь набрали кривоногих страхолюдин зі словами: "Ну, нічого. Пообвикнуться, наберуться досвіду. Тоді і погарнішають. А там, дивись, і зовсім красунями стануть".

***

Батьки Вовочки повертаються з дачі. В хаті погром.

- Вовочка що сталося!?

- Друзі приходили...

- А де ж рояль?

- Дав послухати...

***

Олексій, вилітаючи з чужого вікна з простирадлом у руках, був настільки схожий на Бетмена, що рятувальники прибрали натягнутий тент.

***

Кожен другий жителів Землі, прочитавши слово "унітаз" навпаки, боїться на нього сідати.

***

Мама запитує сина:

- Що ти будеш робити, поки я ходитиму по магазинах?

- Буду гратися з нянею чи залізницею. Залежить від того, що вибере собі тато.

***

Найбільше я люблю плавати на спині. На жаль, мало хто з відвідувачів басейну витримує мене більше пари метрів.

***

Сьогодні вранці мій організм упирався, матюкався і протестував... Але я притягла його на роботу!

***

Якщо у вас за гороскопом сьогодні незабутня сексуальна пригода - не поспішайте радіти, можливо, вас викличе начальство.

***

- Слухай, а пельмені які смачні!

- Ну, смачні... Але взагалі нормальні люди в кіно ходять з поп-корном!

***

- Навіщо роблять хрестоподібні шліци на саморізах?

- Щоб молоток не зісковзував.

***

У школі вчителька відчитує малюка:

- Це дуже погане слово. Де ти його чув?

- Мій тато так каже.

- Не смій повторювати. Ти навіть не знаєш його значення.

- Знаю. Це означає, що машина знову не заводиться.

***

- Ти зрозумій, усіх грошей на світі не заробити, відпочинь.

- Так мені хоча б на їжу

Нагадаємо, соратник президента осоромився дивною поведінкою: «Інопланетянин».

Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.

Також Politeka писала, що Дмитра Медведєва підняли на сміх в Європі.