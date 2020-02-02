Наташа хоч і промазала в тирі, але й ведмедика взяти їй вже ніхто не заважав

У голландських казках прекрасний принц одружується на іншому прекрасному принцеві.

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– А правда, що татуювання — це на все життя?

– Ні. Трошки довше.

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Коли ми одружилися, дружина взяла моє прізвище. Тепер я просто Жорік...

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– Стюардесо, скільки коштує у нас на борту пиво?

– Прошу вибачення, але ви пілот літака!

– А, точно, мені ж безкоштовно.

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П'яний друг вирішив зважитися. Немає в мене більше робота-пилососа.

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– Мам, купи мені кіндер-сюрприз.

– Тобі 27.

– Ні, одного вистачить.

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– Любий, що це за тест «10 з хвостиком»?

— Це тест на IQ.

– Може, мені його пройти?

— Не варто.

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– У мене тост: спасибі дідові за перемогу, бабусі за квартиру, мамі за диплом, татові за кар'єру, тестю за машину!

– Бачу, ти до своїх сорока років відбувся як мужик!

***

Третій місяць ремонту... Вже перевертаємо котлети шпателем.

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Маленькі хитрощі. Якщо ваш чоловік психує, дайте йому прострочений йогурт! Нехай психує в іншому місці.

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Всупереч всім очікуванням син трудовика Петрова закінчив школу з золотою медаллю, інститут з червоним дипломом і поїхав на стажування до Англії. Спився він вже в Оксфорді.

***

Дві подруги. Одна — інший:

– Блін! Якась непруха! Всі красиві хлопці зустрічаються мені, коли я погано виглядаю.

– Галя, де ж ти стільки гарних хлопців кожен день зустрічаєш?

***

Йде хлопець, бачить — сидить старенький на лавці і плаче.

– Ти чого, діду, плачеш?

— Так ось одружився на 18-річною. Вранці встаю — вона мені оладки в ліжко, вдень — готує пиріжки, ввечері — масаж, а коли лягаємо спати, так вона мене всю ніч ублажає...

– Так чого ж ти плачеш?!

— Та ось, синку, забув, де я живу...

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