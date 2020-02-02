Наташа хоч і промазала в тирі, але й ведмедика взяти їй вже ніхто не заважав
У голландських казках прекрасний принц одружується на іншому прекрасному принцеві.
***
– А правда, що татуювання — це на все життя?
– Ні. Трошки довше.
Бред Пітт вперше заговорив про возз'єднання з Еністон: "Мені дуже приємно", несподівані деталі
Знімок матері дітей Лазарєва злили в мережу, несподівані подробиці: "вона виявилася..."
Гросу в бездонному декольте засвітила все, що можна: "Ого, які великі"
Івлєєва з «Орла і решки» оголилася заради гарячих фото в новому іміджі: «Це занадто...»
***
Коли ми одружилися, дружина взяла моє прізвище. Тепер я просто Жорік...
***
– Стюардесо, скільки коштує у нас на борту пиво?
– Прошу вибачення, але ви пілот літака!
– А, точно, мені ж безкоштовно.
***
П'яний друг вирішив зважитися. Немає в мене більше робота-пилососа.
***
– Мам, купи мені кіндер-сюрприз.
– Тобі 27.
– Ні, одного вистачить.
***
– Любий, що це за тест «10 з хвостиком»?
— Це тест на IQ.
– Може, мені його пройти?
— Не варто.
***
– У мене тост: спасибі дідові за перемогу, бабусі за квартиру, мамі за диплом, татові за кар'єру, тестю за машину!
– Бачу, ти до своїх сорока років відбувся як мужик!
***
Третій місяць ремонту... Вже перевертаємо котлети шпателем.
***
Маленькі хитрощі. Якщо ваш чоловік психує, дайте йому прострочений йогурт! Нехай психує в іншому місці.
***
Всупереч всім очікуванням син трудовика Петрова закінчив школу з золотою медаллю, інститут з червоним дипломом і поїхав на стажування до Англії. Спився він вже в Оксфорді.
***
Дві подруги. Одна — інший:
– Блін! Якась непруха! Всі красиві хлопці зустрічаються мені, коли я погано виглядаю.
– Галя, де ж ти стільки гарних хлопців кожен день зустрічаєш?
***
Йде хлопець, бачить — сидить старенький на лавці і плаче.
– Ти чого, діду, плачеш?
— Так ось одружився на 18-річною. Вранці встаю — вона мені оладки в ліжко, вдень — готує пиріжки, ввечері — масаж, а коли лягаємо спати, так вона мене всю ніч ублажає...
– Так чого ж ти плачеш?!
— Та ось, синку, забув, де я живу...
Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».
Раніше Politeka повідомляла, українці висміяли незграбні потуги Яценюка в спортзалі: «Глиста в корсеті».
Також Politeka писала, що українці висміяли меморіальну дошку ватажка бойовиків: «Це ж з фільму жахів».