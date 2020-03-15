Іноді буває соромно за те що я не розрізняю моделі айфонів. Людина, можливо, дістала телефон повипендрюватися, а я не знаю, говорити “ого, це шістнадцятий?” чи не треба
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Перше правило клубу прокрастинаторів: створити нарешті клуб.
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– У гостях добре, а вдома краще. Де народився, там і згодився. Добре там, де нас немає...
– Я так зрозумів, що мій закордонний паспорт ще не готовий?
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– Давай зіграємо в кості?
– Давай. Цзю.
– Меладзе.
– Ціолковський.
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- А от ти віриш у вищий розум ?
- Звичайно.
- Так, якого хріна він з нами в контакт не вступає?
- А ти коли опаришів на риболовлю береш, з ними спілкуєшся?
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Папа дуже поспішав, розповідаючи синові казку, тому зайчик давився, але жер колобка.
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Мальвіна на тлі блакитних шпалер здається лисою.
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Оголошення на сайті знайомств в розділі про серйозні стосунки:
Я висока, струнка, красива блондинка. Люблю стрибати, кататися і сміятися. Потрібен батут, шофер і клоун.
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Вам-жінкам добре. Захотіла поїсти - пішла зварила.
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Жадібна гусениця заблукала в яблуці і вкусила себе за дупу.
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Маленька хитрість. Якщо ви не хочете давати кому-небудь свій номер телефону і в той же час боїтеся образити цю людину, дайте їй номер будь-якої міської поліклініки: там весь час зайнято.
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"Старий кінь борозни не зіпсує", - сказав п'яний дідусь і поволік мертвого коня впоперек городу.
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Чаклунка вуду, випадково проткнувши спицями пакет зі сміттям, покалічила наряд міліції.
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Хлопчик Сергій не любив списувати. Тому списував завжди з дуже сумним обличчям.
Нагадаємо, переговори Путіна перервав несподіваний інцидент.
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