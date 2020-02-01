Неймовірно, але факт! Поки ви дивитеся на цей текст, 12% населення Землі на 3% менше ніж 15% населення Землі!

Вирішив хлопець від армії відкосити. Прикинувся сліпим, а для правдоподібності попросив свою наречену його у військкомат за руку привести.

Призовна комісія подивилася на наречену... і погодилася з тим, що хлопець сліпий.

***

Приходить бабця до лікаря:

– Доктор, у мене проблема. Я постійно пукаю. Але насправді це не велика проблема, тому, що гази у мене без запаху і без звуку. На доказ цього я, перебуваючи у вас в кабінеті, раз 20 пукнула і нічого.

Лікар, вислухавши, каже:

– Добре, ось вам пігулки, через тиждень приходьте.

Через тиждень.

– Доктор, що ви мені дали? Стало жахливо смердіти!

– От і чудово! Нюх ваш ми вже вилікували, a тепер будемо лікувати слух.

***

Лікар:

- Прочитайте нижній рядок...

Мужик:

- Не можу!

Лікар:

- Е, батечку, та у вас короткозорість...

Мужик:

- Зашибісь! Все життя був неписьменний, а тепер ще й короткозорість.

***

- Жінко, що робить Дід Мороз у нас в шафі?

- Виконує мої бажання.

***

- Мужики, таксі викликали?

- Так.

- Розумієте, у мене машина зламалася. Давайте, я вас пішки додому проведу.

***

- Чого ти боїшся?

- Темряви і психологів..

- Ну, психологів-то зрозуміло! А темряви чому?

- А невідомо, скільки в ній психологів!?

***

- У житті кожної дівчини, онучко, повинна бути одна справжня любов.

- Бабусю, а у тебе любов була?

- Так!

- І хто ж це?

- Моряки!

***

Дівчата, в організмі яких багато кальцію, не ламаються.

***

Час сніданку.

Дружина чоловікові:

- Упевнена, що ти забув який день сьогодні?

- Дурниці, я чудово пам'ятаю який сьогодні день, - відповів чоловік і звалив на роботу.

У 10:30 пролунав вхідний дзвінок. Коли дружина відкрила двері, то побачила біля порогу великий букет червоних троянд.

У 13:00 знову пролунав дзвінок. Цього разу це була коробка її улюбленого бельгійського шоколаду.

У 15:00 це було шикарне, дизайнерське плаття.

Дружина ледве дочекалася чоловіка:

- О! Дорогий! Спочатку квіти, потім шоколад, потім плаття!

Це найщасливіший День Повітряно-Десантних Військ у моєму житті!

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