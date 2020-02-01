Неймовірно, але факт! Поки ви дивитеся на цей текст, 12% населення Землі на 3% менше ніж 15% населення Землі!
Вирішив хлопець від армії відкосити. Прикинувся сліпим, а для правдоподібності попросив свою наречену його у військкомат за руку привести.
Призовна комісія подивилася на наречену... і погодилася з тим, що хлопець сліпий.
***
Приходить бабця до лікаря:
– Доктор, у мене проблема. Я постійно пукаю. Але насправді це не велика проблема, тому, що гази у мене без запаху і без звуку. На доказ цього я, перебуваючи у вас в кабінеті, раз 20 пукнула і нічого.
Лікар, вислухавши, каже:
– Добре, ось вам пігулки, через тиждень приходьте.
Через тиждень.
– Доктор, що ви мені дали? Стало жахливо смердіти!
– От і чудово! Нюх ваш ми вже вилікували, a тепер будемо лікувати слух.
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***
Лікар:
- Прочитайте нижній рядок...
Мужик:
- Не можу!
Лікар:
- Е, батечку, та у вас короткозорість...
Мужик:
- Зашибісь! Все життя був неписьменний, а тепер ще й короткозорість.
***
- Жінко, що робить Дід Мороз у нас в шафі?
- Виконує мої бажання.
***
- Мужики, таксі викликали?
- Так.
- Розумієте, у мене машина зламалася. Давайте, я вас пішки додому проведу.
***
- Чого ти боїшся?
- Темряви і психологів..
- Ну, психологів-то зрозуміло! А темряви чому?
- А невідомо, скільки в ній психологів!?
***
- У житті кожної дівчини, онучко, повинна бути одна справжня любов.
- Бабусю, а у тебе любов була?
- Так!
- І хто ж це?
- Моряки!
***
Дівчата, в організмі яких багато кальцію, не ламаються.
***
Час сніданку.
Дружина чоловікові:
- Упевнена, що ти забув який день сьогодні?
- Дурниці, я чудово пам'ятаю який сьогодні день, - відповів чоловік і звалив на роботу.
У 10:30 пролунав вхідний дзвінок. Коли дружина відкрила двері, то побачила біля порогу великий букет червоних троянд.
У 13:00 знову пролунав дзвінок. Цього разу це була коробка її улюбленого бельгійського шоколаду.
У 15:00 це було шикарне, дизайнерське плаття.
Дружина ледве дочекалася чоловіка:
- О! Дорогий! Спочатку квіти, потім шоколад, потім плаття!
Це найщасливіший День Повітряно-Десантних Військ у моєму житті!
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