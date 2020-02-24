Пам'ятка в туалеті в одній єврейській родині: «Не сиди просто так, думай що-небудь»
Повертається чоловік з відрядження, зазирає у шафу, витягає звідти коханця і кричить:
– Скільки тобі говорити, немає її тут, розлучився я!
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Цікава математика. Якщо Кріштіану Роналду зламає ногу об дупу Дженіфер Лопез, то сума загальної страховки перевищить бюджет Туркменістану.
6-річна дочка Пугачової вразила зовнішністю, фото говорять самі за себе: "Нічого спільного!"
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Красуня з Victoria's Secret роздяглася догола і похвалилася ідеальним тілом: "соковито"
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Новий рік - час чарівництва. Наші співгромадяни вірять в християнського бога, живуть за китайським календарем і ставлять ялинку за язичницькою традицією. Так давайте ж вип'ємо за здоров'я!
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Розумні фотомоделі існують! Вони знімаються для обкладинок енциклопедій.
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В казахському аулі син не має право підвищувати голос на батька, батько не може підвищувати голос на діда, а дід на прадіда. Тому в аулі завжди дуже тихо, і тільки крики прадідів порушують тишу.
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Життя стала якимось сірим, одноманітним, позбавленим смаку. Втратило всякий сенс.
– Ну, ось тут у мене віскі, ось тут ром, текіла є. З лаймом.
— Хороший ви психолог, душевний. Я до вас ще прийду.
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Чоловік і дружина відзначають 25-річчя спільного життя. Чоловік каже дружині:
– Пам'ятаєш, 25 років тому ми знімали дешеву квартирку, спали на потертому диванчику, дивилися чорно-білий телевізор. А зараз у нас є все: дорогий будинок, хороші меблі, престижна машина, плазмовий телевізор! Але... 25 років тому я спав з молодою і стрункою 21-річною дівчиною, а тепер мені доводиться спати з 46-річною жінкою!
Дружина:
– Так ти знайди собі 21-річну молоду і струнку дівчину, а вже я подбаю, щоб у тебе були дешева квартирка, потертий диванчик і чорно-білий телевізор...
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Ніколи не робіть пропозицію своїй дівчині на колесі огляду. Вона відмовиться, а колесо ще довго буде опускатися вниз. Разом з самооцінкою.
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- Один з моїх співробітників продовжує прикрашати свої досягнення.
- Якщо він працює інженером - звільни його. Якщо в маркетингу - підвищ.
- Та він взагалі не працює!
- Схоже, ти маєш справу з лідером.
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Нові батарейки "Діти прокурорів". "Діти прокурорів" ніколи не сядуть.
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13-річна Катя, прийшовши додому і побачивши маму в своїй шкільній формі, зрозуміла, що сьогодні вона буде ночувати у бабусі.
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