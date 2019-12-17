Якщо бачиш не тільки висунуту з вікна автомобіля ліву руку, але й ліву ногу, можеш бути впевнений - коробка-автомат!
Директор підлеглим:
- От ви всі скаржитеся на кризу, на погіршення життя через економічне становище... А, між іншим, у вас зарплата в цьому році вище на 75%!!!
- Пробачте, вище ніж у якому році?
- Ніж у наступному...
***
- Тату, у мене дві новини: одна хороша, інша погана.
- Почни з поганою...
- Я розбив твою машину.
- А хороша?
- Я більше не буду!
***
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Чоловік дзвонить дружині:
- Ти де?
- У норі...
- Де???
- Ну в норі, яку ти мені купив!!!
- Люба, не в норі, а в рено... Добре що я тобі пежо не купив.
***
Дівчинка повертається з школи. Поруч з нею зупиняється машина. В ній сидить мужик:
- Якщо сядеш в машину, я тобі цукерку дам.
Дівчинка:
- Ні.
- Морозиво куплю.
- Не сяду.
- Нову ляльку.
Дівчинка:
- Тато, я тобі сто разів казала: не приїжджай в школу на «Запорожці».
***
– А як правильно писати: дятЕл чи дятИл?
– Правильно - дятЕл. Перевірочне слово - пЕрфоратор!
***
Буратіно 3-й день сидів обличчям на північ. Він відрощував бороду.
***
Їду в автобусі. Треба передати на квиток. Поруч стоїть дівчина. Як до неї звернутися - на ти чи на ви? Міркую логічно. Цей автобус - експрес. Якщо дівчина не зійшла на попередній зупинці, значить, вона їде в мій мікрорайон. Їде з пляшкою вина, значить, до чоловіка. Пляшка дорога, значить, їде до красивого чоловіка. У нашому мікрорайоні двоє красивих чоловіків: мій чоловік і мій коханець. До мого коханця вона їхати не може, так як я сама їду до нього. Значить, вона їде до мого чоловіка. У мого чоловіка дві коханки - Юля та Катя. Катя зараз у відрядженні.
- Юля, передай на квиток!
Дівчина (ошелешено):
- Звідки Ви мене знаєте?
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