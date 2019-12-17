Якщо бачиш не тільки висунуту з вікна автомобіля ліву руку, але й ліву ногу, можеш бути впевнений - коробка-автомат!

Директор підлеглим:

- От ви всі скаржитеся на кризу, на погіршення життя через економічне становище... А, між іншим, у вас зарплата в цьому році вище на 75%!!!

- Пробачте, вище ніж у якому році?

- Ніж у наступному...

***

- Тату, у мене дві новини: одна хороша, інша погана.

- Почни з поганою...

- Я розбив твою машину.

- А хороша?

- Я більше не буду!

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Чоловік дзвонить дружині:

- Ти де?

- У норі...

- Де???

- Ну в норі, яку ти мені купив!!!

- Люба, не в норі, а в рено... Добре що я тобі пежо не купив.

***

Дівчинка повертається з школи. Поруч з нею зупиняється машина. В ній сидить мужик:

- Якщо сядеш в машину, я тобі цукерку дам.

Дівчинка:

- Ні.

- Морозиво куплю.

- Не сяду.

- Нову ляльку.

Дівчинка:

- Тато, я тобі сто разів казала: не приїжджай в школу на «Запорожці».

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– А як правильно писати: дятЕл чи дятИл?

– Правильно - дятЕл. Перевірочне слово - пЕрфоратор!

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Буратіно 3-й день сидів обличчям на північ. Він відрощував бороду.

***

Їду в автобусі. Треба передати на квиток. Поруч стоїть дівчина. Як до неї звернутися - на ти чи на ви? Міркую логічно. Цей автобус - експрес. Якщо дівчина не зійшла на попередній зупинці, значить, вона їде в мій мікрорайон. Їде з пляшкою вина, значить, до чоловіка. Пляшка дорога, значить, їде до красивого чоловіка. У нашому мікрорайоні двоє красивих чоловіків: мій чоловік і мій коханець. До мого коханця вона їхати не може, так як я сама їду до нього. Значить, вона їде до мого чоловіка. У мого чоловіка дві коханки - Юля та Катя. Катя зараз у відрядженні.

- Юля, передай на квиток!

Дівчина (ошелешено):

- Звідки Ви мене знаєте?

Нагадаємо, Путін з опухлим лицем і зморшками налякав мережу.

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