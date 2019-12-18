Народна прикмета: якщо ви кинули камінь у воду і не бачите кіл, значить, настала зима
Зустрічаються дві блондинки, одна інший:
- Я вчора майже бачила твого чоловіка!
- Як це?
- У вас "Опель" з номером 354?
- Так.
- Так от, я бачила такий же "Опель" з номером 353!
***
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Справжня жінка може нескінченно довго дивитися на три речі... А купити туш.
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На будівництво збирається приїхати комісія. Прораб інструктує робітників:
– Що б не сталося, робіть вигляд, що так і повинно бути.
Комісія приїхала, оглядає. Раптом звалилася одна стіна. Робочий радісно, подивившись на годинник:
– Десять тридцять п'ять. Точно за графіком!
***
Буває, лежиш на дивані, п'єш пиво, дивишся телевізор! А тут дзвінок:
- Ти сина забрав? Продукти купив? Завтра мама приїжджає, не забув? Що ти мовчиш, Серьожа?
А ти не Сергій, ти - Коля! І на душі свято!
***
- Що таке шлюб?
- Уявіть, що у Вас безкоштовний безлімітний швидкісний Інтернет, але відкривається тільки один сайт.
***
Прокидається жінка вночі й бачить, що чоловіка немає в ліжку. Вона одягла халат і пішла його шукати. Знайшла вона його на кухні - він просто сидів із замисленим виглядом, дивився в одну точку і пив каву. Дружина побачила, як по його щоці тече сльоза, і запитала:
- Дорогий, що трапилося?
- Пам'ятаєш 20 років тому, коли ми почали зустрічатися, нам з тобою було всього по 16?
- Пам'ятаю, рідний.
- А пам'ятаєш, коли твій батько зловив нас в машині, ми тоді займалися любов'ю на задньому сидінні.
- Звичайно пам'ятаю, коханий.
- А ти пам'ятаєш, коли він, приставивши мені пістолет до голови сказав: або я на тобі одружуся, або сідаю в тюрму на 20 років?
- Пам'ятаю.
Чоловік, знову витираючи сльозу:
- А сьогодні я вийшов...
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