Відповідаючи на запитання дружини «Що б ти без мене робив?», найскладніше – це мрійливо не посміхнутися

— Не суди, та не судимий будеш.

– Протест захисту відхилений.

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Чому якщо на моїй дачі знайдуть нафту, то держава чомусь вважає її своєю, а якщо коноплі - то моїми?

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Син патологоанатома назавжди відучив класного керівника вимовляти фразу: "А голову ти вдома не забув?"

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– Софа, ти таки шукаєш нового чоловіка не розлучившись з попереднім?

– Хаєчка, коли ти йдеш в магазин за новим взуттям, так ти шо, йдеш босоніж?

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Сучасне одруження – це коли гості дарують молодим гроші, переводячи їх прямо на банківську картку, допомагаючи їм погасити кредит, взятий на весілля.

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– Правда, що ти видав дочку за свого касира?

– Чиста правда.

— Але ти ж йому не довіряв!

– Я і зараз не довіряю. Але тепер вкрадені у мене гроші будуть залишатися в сім'ї.

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– Капітан Іванов, хочете отримати майора?

— Так точно!

– Добре, їдьте у витверезник, і там отримаєте майора Петрова.

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– У Стародавньому Римі деяким рабам дозволялося мати своїх рабів.

– Тепер це називається менеджер середньої ланки.

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Росія - це країна, яка завжди готова до ядерної війни, але ніколи не готова до опалювального сезону.

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– Давай нап'ємося і розповімо один одному все, що боялися сказати тверезими...

– Слідчий з вас хріновий, якщо чесно.

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- Я чув, ти машину купив?

- Так, така хороша річ, тепер усе встигаю! Уявляєш, сьогодні з'їздив за запчастинами, потім заправився, заїхав в автосервіс масло змінити, в магазин за тосолом заїхав, техогляд пройшов. І як би я все це без машини встиг?

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- У чому відмінність чоловічої логіки від жіночої?

- Чоловіча - правильніша, жіноча - цікавіша.

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Підходить мужик до дзеркала, роздивляється себе. Очі маленькі, вуха - лопухи, на голові залисини, ніс картоплею, живіт подушкою, ноги короткі, та ще й криві. Озирається, зітхаючи, на сплячу довгоногу красуню:

- Це ж треба так гроші любити!

Нагадаємо, Путіна висміяли за «феню» на офіційній зустрічі: «в Бутирку на курси його».

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