Відповідаючи на запитання дружини «Що б ти без мене робив?», найскладніше – це мрійливо не посміхнутися
— Не суди, та не судимий будеш.
– Протест захисту відхилений.
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Чому якщо на моїй дачі знайдуть нафту, то держава чомусь вважає її своєю, а якщо коноплі - то моїми?
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Син патологоанатома назавжди відучив класного керівника вимовляти фразу: "А голову ти вдома не забув?"
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– Софа, ти таки шукаєш нового чоловіка не розлучившись з попереднім?
– Хаєчка, коли ти йдеш в магазин за новим взуттям, так ти шо, йдеш босоніж?
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Сучасне одруження – це коли гості дарують молодим гроші, переводячи їх прямо на банківську картку, допомагаючи їм погасити кредит, взятий на весілля.
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– Правда, що ти видав дочку за свого касира?
– Чиста правда.
— Але ти ж йому не довіряв!
– Я і зараз не довіряю. Але тепер вкрадені у мене гроші будуть залишатися в сім'ї.
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– Капітан Іванов, хочете отримати майора?
— Так точно!
– Добре, їдьте у витверезник, і там отримаєте майора Петрова.
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– У Стародавньому Римі деяким рабам дозволялося мати своїх рабів.
– Тепер це називається менеджер середньої ланки.
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Росія - це країна, яка завжди готова до ядерної війни, але ніколи не готова до опалювального сезону.
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– Давай нап'ємося і розповімо один одному все, що боялися сказати тверезими...
– Слідчий з вас хріновий, якщо чесно.
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- Я чув, ти машину купив?
- Так, така хороша річ, тепер усе встигаю! Уявляєш, сьогодні з'їздив за запчастинами, потім заправився, заїхав в автосервіс масло змінити, в магазин за тосолом заїхав, техогляд пройшов. І як би я все це без машини встиг?
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- У чому відмінність чоловічої логіки від жіночої?
- Чоловіча - правильніша, жіноча - цікавіша.
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Підходить мужик до дзеркала, роздивляється себе. Очі маленькі, вуха - лопухи, на голові залисини, ніс картоплею, живіт подушкою, ноги короткі, та ще й криві. Озирається, зітхаючи, на сплячу довгоногу красуню:
- Це ж треба так гроші любити!
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