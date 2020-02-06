Професійні діджеї можуть одночасно гладити двох собак

З телефонної розмови на роботі:

– Як вас звати?

– Славік.

– А по батькові?

– З такою зарплатою просто Славік...

***

– Ти навіщо взяв новий пакетик з чаєм?

– У старого вже ниточка стерлася...

– А нову пришити що, рук немає?

***

- Дівчино, а ви любите тварин?

- Дуже!

- Візьміть мене до себе, я така скотина!

***

1. Вирішуєш зайнятися спортом, щоб схуднути.

2. Заводиш будильник на 6 ранку.

3. Дзвонить будильник.

4. Не такий ти і товстий.

***

- Хто таки поставив свій червоний Ламборгіні на вході? Ні зайти, ні вийти! Я питаю, чий він?

- Та шо ти кричиш, Моня? Це ж твій!

- Знаю! Просто, може, хто не в курсі.

***

- Час не підкажете?

- Можу підказати тільки приблизно.

- Не томіть!

- П'ятниця.

***

– Володимир Володимирович, як можна прожити на пенсію?

– Що в США діється, бачили?

– А..

– А в Києві який бардак?

— Але...

– Наступне питання.

***

– Хто ви?

— Ми чотири вершники Апокаліпсису: веган, хіпстер і микроблогер.

– А де четвертий?

– Він дауншифтер, на Гоа поїхав.

***

- Гаманець або життя!

- Мені здається, це не кращий слоган для лікарні.

***

Коли ламаються навушники, я починаю чути навколо себе якісь голоси.

***

Як правильно натякати мужикам на стосунки:

— Так чого ти один?! Баба тобі потрібна. Щоб дбала, любила. Гарна баба тобі потрібна. Я.

***

Раніше гуманітарієм був той, хто писав вірші, знав мови. Зараз - той, хто таблицю множення забув.

Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам.

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