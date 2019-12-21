Егоїстична курка не несе яйця, тому що вирішила пожити для себе

Перед світлофором зупиняються два авто — Renault Lоgаn і Lamborghini. Водій Логана, крутячи ручку, опускає скло і запитує водія Lamborghini:

— Ну як тачка взагалі? Не ламається?

— Так, начебто нормальна тачка, а чому питаєш?

— Так дивлюся, щось не дуже народ їх купує.

***

Вчитель:

— Ваш син слабкий в географії!

— Неважливо. З нашими доходами далеко не заїдеш.

***

Питання на чоловічому форумі.

Термінове питання. Мені потрібна порада. Заздалегідь дякую. Деякий час тому я почав підозрювати свою дружину в ходінні «наліво». Все звичайно.

Якщо на телефонні дзвінки підходжу я — кладуть трубку. Вона стала часто зустрічатися «з подружками», коли я питаю, з ким саме, вона відповідає, що я їх все одно не знаю. Я завжди чекаю таксі, на якому вона повертається додому, але вона виходить за рогом будинку, так що я не бачу, що це за машина.

Одного разу я взяв її мобільник, щоб подивитися, скільки часу, так вона так сказилася і заборонила мені до нього доторкатися. Так чи інакше я ніколи не говорив про це з нею. Напевно, я ніколи не хотів би дізнатися правду, але минулої ночі, коли вона ні з того ні з сього кудись пішла, я зацікавився. Я вирішив сховатися за своєю машиною — звідти відкривається чудовий вид на всю вулицю і я зможу бачити в яку машину вона сяде. Я присів навпочіпки біля своєї машини і раптом помітив, що гальмівні диски на передньому колесі мають якісь плями, схожі на іржу.

Підкажіть, чи можна їздити з такими дисками чи треба їх проточити, а якщо треба міняти, то можна ставити неоригінал чи якщо так, то який краще? Дуже сподіваюся на вашу кваліфіковану допомогу в цьому важливому для мене питанні.

***

— Ким ви працюєте?

— Ну... Я допомагаю людям знайти своє місце в даний момент їхнього життя.

— Так ви психолог?

— Ні, я таксист.

***

Коли тато вдруге надіслав мені на день народження з орбіти чотки і нарди, я почав потроху підозрювати, що він ні фіга не космонавт...

***

Дружина покинула мене, тому що я панікер і параноїк.

А ні, вона просто виходила за поштою.

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