Все-таки життя нині стало набагато простішим. Років двадцять тому, щоб впустити телефон в унітаз, потрібно було спочатку відірвати його від стіни
Хоробрість і боягузтво. Вірність і зрада. Любов і ненависть. Запитуйте у всіх книгарнях країни — словник антонімів
***
Хлопець каже при зустрічі своїй дівчині:
- Послухай, у наших стосунках з'явилася проблема.
- Яка? - злякалася дівчина.
- Я забув, як тебе звуть.
***
Гаряча Тодоренко засвітила зайве в майці без білизни: "Божечки, яка..."
Помолоділа Ірина Горова з дочкою Потапа підірвали мережу: "Круті фото"
Розпатлана Лоліта налякала кадрами без фотошопу: "Може легко схопити і..."
Підопічна Потапа влаштувала брудні танці з двома чоловіками, кадри облетіли мережу: «Як соковито!»
- Затриманий, місце народження?
- Пишіть Казахстан!
- А точніше?
- Всі поліцейські пишуть просто: Казахстан.
- Ти це, ще мене тут будеш вчити???!!!
- Пишіть: Кармакшинський район Кизилординської області село Яникурган!
- Так і запишемо... Казахстан.
***
Дівчина, яка не п'є, взагалі не знає, як справи у її колишніх.
***
В магазині на касі.
– Молодий чоловіче, 18 є?
– Але я ж "Пепсі" купую!
– А я просто цікавлюся. Я жінка вільна.
***
В кабінеті стоматолога:
- Але доктор, хіба гелій усуне біль?
- Ні, але ви будете кричати ржачно!
***
- Чому наші люди так прохолодно ставляться до роботи?
- Тому що за маленькі гроші працювати немає сенсу, а за великі гроші працювати не треба.
***
Комариха, яка вкусила алкоголіка, потім ще битих дві години розповідала йому про свого колишнього.
***
Він завжди спав як убитий... його навіть кілька разів обводили крейдою.
***
Молоко, настояне на оселедці, чистить там, де «Активія» не дістає!
***
- Дівчино, десь я вас вже бачив.
- Так, я часто десь буваю.
***
Лише 1% населення вважає, що ярлик на одязі служить для того, щоб знати, як за цією річчю доглядати: прати, прасувати і т. д. Решта 99% визначають по ньому, де зад, а де перед.
***
- Як ваше прізвище?
- Пепепепетров.
- Ви що, заїка?
- Ні, мій тато – заїка. А паспортист - мудак.
***
Туристичне агентство "Штукатур". За штуку доларів - тур у будь-яку точку світу!
Нагадаємо, росіяни зажадали у Меркель полагодити опалення, епічне відео.
Як повідомляла Politeka, Путіну зробили приємно під час прес-конференції, скандальне фото облетіло мережу.
Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.