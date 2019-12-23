Цієї зими дивує не тільки відсутність снігу в грудні, але і те, що успішно освоєні гроші на його очищення

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- Фіма! Я бачу, шо ти сьогодні зовсім не в настрої...

- Та... поїхали з Софочкою розлучатися... не доїхали...

- І шо так?

- Посварилися…

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Небезпечно сунути палець в обручку.

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Ми навіть не підозрюємо, скільки цікавого про нас знають ті, про існування яких ми навіть не здогадуємося.

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Економічна модель: «У всіх відняти, щоб кожному додати» чудово працює в нашій країні. Просто «кожних» у нас поки що мало.

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- Люба, якщо не брати до уваги розум, чарівність, гроші і успіх, то між мною і Бредом Піттом не буде ніякої різниці!

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- Мадам! Ви абсолютно прекрасні... в повній темряві.

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- Штірліц, відкрийте двері, - сказав Мюллер.

- Буде дуть, - відповів Штірліц.

І мав рацію: через кілька хвилин до кімнати зайшов Дудь.

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Алкоголік - теж шопоголік, тільки вузькоспеціалізований.

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Пенсійна реформа отримала гран-прі на фестивалі БДСМ-фільмів за кращий сценарій.

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- Що можна таке подарувати на Новий рік, у межах 50 баксів?

- 50 баксів.

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Вона зрозуміла, що пора щось міняти, коли ваги показали рік її народження

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"Спробую, але не обіцяю" - універсальна фраза на всі випадки життя. Скажи її і не виконуй нічого. Ти ж не обіцяв. Ти просто з усіх сил старався, але не вийшло.

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Відправила Діду Морозу список своїх новорічних бажань. Заблокував, гад!

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У світі є 4 речі, які неможливо знайти:

1. Другий носок.

2. Пульт від телевізора.

3. Навушники від телефону.

4. Цінник від потрібного морозива в супермаркеті.

Нагадаємо, росіянам зіпсували свято «подарунком» від чинуш Путіна.

Як повідомляла Politeka, депутатів застали за пікантним заняттям прямо в Раді.

Також Politeka писала, що нардепи-кнопкодави отримали жорстку догану: будуть знати, щоб «біс не плутав».