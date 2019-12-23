Цієї зими дивує не тільки відсутність снігу в грудні, але і те, що успішно освоєні гроші на його очищення
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- Фіма! Я бачу, шо ти сьогодні зовсім не в настрої...
- Та... поїхали з Софочкою розлучатися... не доїхали...
- І шо так?
- Посварилися…
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Небезпечно сунути палець в обручку.
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Ми навіть не підозрюємо, скільки цікавого про нас знають ті, про існування яких ми навіть не здогадуємося.
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Економічна модель: «У всіх відняти, щоб кожному додати» чудово працює в нашій країні. Просто «кожних» у нас поки що мало.
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- Люба, якщо не брати до уваги розум, чарівність, гроші і успіх, то між мною і Бредом Піттом не буде ніякої різниці!
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- Мадам! Ви абсолютно прекрасні... в повній темряві.
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- Штірліц, відкрийте двері, - сказав Мюллер.
- Буде дуть, - відповів Штірліц.
І мав рацію: через кілька хвилин до кімнати зайшов Дудь.
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Алкоголік - теж шопоголік, тільки вузькоспеціалізований.
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Пенсійна реформа отримала гран-прі на фестивалі БДСМ-фільмів за кращий сценарій.
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- Що можна таке подарувати на Новий рік, у межах 50 баксів?
- 50 баксів.
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Вона зрозуміла, що пора щось міняти, коли ваги показали рік її народження
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"Спробую, але не обіцяю" - універсальна фраза на всі випадки життя. Скажи її і не виконуй нічого. Ти ж не обіцяв. Ти просто з усіх сил старався, але не вийшло.
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Відправила Діду Морозу список своїх новорічних бажань. Заблокував, гад!
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У світі є 4 речі, які неможливо знайти:
1. Другий носок.
2. Пульт від телевізора.
3. Навушники від телефону.
4. Цінник від потрібного морозива в супермаркеті.
Нагадаємо, росіянам зіпсували свято «подарунком» від чинуш Путіна.
Як повідомляла Politeka, депутатів застали за пікантним заняттям прямо в Раді.
Також Politeka писала, що нардепи-кнопкодави отримали жорстку догану: будуть знати, щоб «біс не плутав».