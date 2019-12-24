Дідусь Мороз! Коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я не мав на увазі міжнародний розшук!

– А ви знаєте, чим принципово відрізняється жіночий гуртожиток від чоловічого?

– У жіночому посуд миють після їжі, а в чоловічому перед їжею.

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Хлопчик отримав на день народження не те, що хотів, тому зі стільця він сказав не те, що вчив.

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- Чому ваша донька диктанти пише з помилками, та ще й з матюками?

- А що ви хочете? Дівчинка пише, намагається, хвилюється, помиляється, починає нервувати, матюкатися…

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– Виродки! Що ви там робите? — кричала бабуся виродкам, які щось там робили.

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Слово не горобець, робота не вовк, голод не тітка - кругом обман!

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– У вас є рекомендації з попереднього місця роботи?

– Так, мені там порекомендували пошукати іншу роботу.

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Одного разу я прочитав в газеті, що поліція шукає зловмисника-расиста. Я подзвонив їм, але виявилося, що це була не вакансія.

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Великий чиновник збиває двох людей на пішохідному переході, запитує суддю:

- Які тепер наслідки будуть?

- Ну, тому, хто головою лобове пробив, років 5, за напад і спробу пограбування, а тому, хто в кущі відлетів, можна і всі 8 - ще й спроба втекти з місця події.

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Один фотограф прийшов до дівчини на вечерю.

Вона, подивившись його фотографії, вигукнула:

– Які у вас чудові фотографії! Напевно, у вас дуже хороший фотоапарат?

Фотограф промовчав. Але, йдучи, сказав:

– Спасибі, вечеря був дуже смачною. Напевно, у вас дуже хороші каструлі.

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Серьога, привіт! Скільки років, скільки зим!

— Один рік, два місяці і три тижні. Коли борг повернеш, Вова?

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Десять годин робив Доктор Айболить складну микрохірургічну операцію.

- Все! Лети, Маленький Комарик, і більше не ламай своє крильце!

Через хвилину ляскає себе по щоці:

- Ось тварюка невдячна!

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