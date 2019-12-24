Дідусь Мороз! Коли я писав тобі, що хочу стати всесвітньо відомим, я не мав на увазі міжнародний розшук!
– А ви знаєте, чим принципово відрізняється жіночий гуртожиток від чоловічого?
– У жіночому посуд миють після їжі, а в чоловічому перед їжею.
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Хлопчик отримав на день народження не те, що хотів, тому зі стільця він сказав не те, що вчив.
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- Чому ваша донька диктанти пише з помилками, та ще й з матюками?
- А що ви хочете? Дівчинка пише, намагається, хвилюється, помиляється, починає нервувати, матюкатися…
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– Виродки! Що ви там робите? — кричала бабуся виродкам, які щось там робили.
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Слово не горобець, робота не вовк, голод не тітка - кругом обман!
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– У вас є рекомендації з попереднього місця роботи?
– Так, мені там порекомендували пошукати іншу роботу.
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Одного разу я прочитав в газеті, що поліція шукає зловмисника-расиста. Я подзвонив їм, але виявилося, що це була не вакансія.
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Великий чиновник збиває двох людей на пішохідному переході, запитує суддю:
- Які тепер наслідки будуть?
- Ну, тому, хто головою лобове пробив, років 5, за напад і спробу пограбування, а тому, хто в кущі відлетів, можна і всі 8 - ще й спроба втекти з місця події.
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Один фотограф прийшов до дівчини на вечерю.
Вона, подивившись його фотографії, вигукнула:
– Які у вас чудові фотографії! Напевно, у вас дуже хороший фотоапарат?
Фотограф промовчав. Але, йдучи, сказав:
– Спасибі, вечеря був дуже смачною. Напевно, у вас дуже хороші каструлі.
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Серьога, привіт! Скільки років, скільки зим!
— Один рік, два місяці і три тижні. Коли борг повернеш, Вова?
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Десять годин робив Доктор Айболить складну микрохірургічну операцію.
- Все! Лети, Маленький Комарик, і більше не ламай своє крильце!
Через хвилину ляскає себе по щоці:
- Ось тварюка невдячна!
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