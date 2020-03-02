Слово чоловіка — це слово тверде і непохитне. Якщо він сказав "завтра", то його рішення не змінюється. І не треба перепитувати щодня

Одна жінка скаржиться іншій:

– У мене чоловік зовсім млявий.

– А ти його собачим шампунем помий. Я свого помила — як пес став. На мене наскочив, трохи на частини не розірвав.

Зустрічаються знову через два дні:

– Ну, ти мені і нарадила...

– А що таке?

— Всю ковбасу в будинку зжер, мене ж@пу вкусив і до сусідки втік.

***

– Товариш поліцейський! Моя дружина вийшла з будинку прогулятися позавчора і досі не повернулася.

– Опишіть її, як була одягнена?

– Ну, жінка в сукні. З нею була собака.

– Яка собака?

– Фокстер'єр, висотою 32 см, праве вушко чорне, на задній лівій лапці — біла плямка, нашийник — чорний, очі — карі.

***

Встановила статус: "В гостях добре, але... вдома без ліфчика можна ходити". ....Тут же прилетів комент від якогось Олега: — "Мій дім — Ваш дім"...)))

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1 січня — день незалежності опорно-рухової системи і вестибулярного апарату. У цей день моляться апостолу Цитрамону і причащаються освяченим в холодильнику розсолом.

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– Схоже, я старію...

– Що так?

– Робот-пилосос весь час за мною їздить і щось підбирає.

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Хлопчик здивувався, коли дізнався, що у бабусі Клави повне ім'я не Клавіатура.

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– Доброго дня, дайте мені, будь ласка, Вluеtооth-гарнітуру найдешевшу.

– А яка у вас модель телефону?

— Так в мене немає телефону. Я просто на вулиці сам з собою розмовляю, хочу, щоб люди не шарахалися.

***

Батюшка запитує у парафіянина:

– Молишся перед їжею, сину мій?

– Ні батюшко. У мене дружина добре готує. . .

***

– Розкажіть про себе.

– Я з того покоління, яке знає, для чого мнуть газетний папір.

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