Слово чоловіка — це слово тверде і непохитне. Якщо він сказав "завтра", то його рішення не змінюється. І не треба перепитувати щодня
Одна жінка скаржиться іншій:
– У мене чоловік зовсім млявий.
– А ти його собачим шампунем помий. Я свого помила — як пес став. На мене наскочив, трохи на частини не розірвав.
Зустрічаються знову через два дні:
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– Ну, ти мені і нарадила...
– А що таке?
— Всю ковбасу в будинку зжер, мене ж@пу вкусив і до сусідки втік.
***
– Товариш поліцейський! Моя дружина вийшла з будинку прогулятися позавчора і досі не повернулася.
– Опишіть її, як була одягнена?
– Ну, жінка в сукні. З нею була собака.
– Яка собака?
– Фокстер'єр, висотою 32 см, праве вушко чорне, на задній лівій лапці — біла плямка, нашийник — чорний, очі — карі.
***
Встановила статус: "В гостях добре, але... вдома без ліфчика можна ходити". ....Тут же прилетів комент від якогось Олега: — "Мій дім — Ваш дім"...)))
***
1 січня — день незалежності опорно-рухової системи і вестибулярного апарату. У цей день моляться апостолу Цитрамону і причащаються освяченим в холодильнику розсолом.
***
– Схоже, я старію...
– Що так?
– Робот-пилосос весь час за мною їздить і щось підбирає.
***
Хлопчик здивувався, коли дізнався, що у бабусі Клави повне ім'я не Клавіатура.
***
– Доброго дня, дайте мені, будь ласка, Вluеtооth-гарнітуру найдешевшу.
– А яка у вас модель телефону?
— Так в мене немає телефону. Я просто на вулиці сам з собою розмовляю, хочу, щоб люди не шарахалися.
***
Батюшка запитує у парафіянина:
– Молишся перед їжею, сину мій?
– Ні батюшко. У мене дружина добре готує. . .
***
– Розкажіть про себе.
– Я з того покоління, яке знає, для чого мнуть газетний папір.
Нагадаємо, Медведєв публічно зганьбив Путіна, з'явилося фото.
Як повідомляла Politeka, Трампа засікли на колінах у Путіна.
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